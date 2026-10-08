ലൈഫ് സയൻസ് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപകർക്കും സംരംഭകർക്കും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ
അറിവിനെ കണ്ടെത്തലുകളായും, കണ്ടെത്തലുകളെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പരിഹാരങ്ങളായും മാറ്റുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്
Published : October 8, 2026 at 5:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അതിവേഗം വളരുന്ന ലൈഫ് സയൻസ് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപകർക്കും സംരംഭകർക്കും എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ. സംസ്ഥാനത്ത് ലൈഫ് സയൻസസ് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപവും വ്യവസായ സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച നാലാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ലെഫ് സയൻസസ് കോൺക്ലേവ് ബയോ കണക്ട് 4.0 വിർച്വലായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. നൂതനാശയങ്ങളും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി എത്തുന്ന ആഭ്യന്തര, വിദേശ നിക്ഷേപകരുമായി സഹകരിക്കാൻ കേരളം സജ്ജമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നിക്ഷേപകർക്ക് ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകളും അനുമതികളും ഒരൊറ്റ ഇടത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സരൾ കേരള സംരംഭം സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ലൈഫ് സയൻസസ് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അറിവിനെ കണ്ടെത്തലുകളായും, കണ്ടെത്തലുകളെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പരിഹാരങ്ങളായും മാറ്റുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. 'ബയോ കണക്ട് 4.0' പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും ഇതുതന്നെയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോൺക്ലേവും എക്സ്പോയും മന്ത്രി പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ (കെഎസ്ഐഡിസി) അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ കേരള ലൈഫ് സയൻസസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പാർക്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് (കെഎൽഐപി) കീഴിലുള്ള ബയോ 360 ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്കാണ് ബയോ കണക്ട് 4.0 എന്ന പേരിൽ രണ്ടുദിവസത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും അവ നയരൂപീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വ്യവസായ, വാണിജ്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. പി. എം. മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്, കെഎസ്ഐഡിസി ചെയർമാൻ സി. ബാലഗോപാൽ, സെൻ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് വിഷൻ സയൻസ് സ്ഥാപക ഡയറക്ടറും ഇൻഫ്ളമാസോംസ് പ്രസിഡൻ്റും സിഇഒയുമായ ഡോ. ജയകൃഷ്ണ അമ്പാട്ടി, കെഎസ്ഐഡിസി എംഡിയും വ്യവസായ, വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുമായ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ്, കെഎൽഐപി ഡയറക്ടർ സി. എൻ. രാംചന്ദ്, കെഎസ്ഐഡിസി ജനറൽ മാനേജരും കെഎൽഐപി സിഇഒയുമായ ജോസ് കുര്യൻ മുണ്ടക്കൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
കേരളത്തിൽ ലൈഫ് സയൻസ് മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ 3 ധാരണാപത്രവും 4 താൽപര്യപത്രവും ചടങ്ങിൽ കൈമാറി. ആകെ 713 കോടി രൂപയുടേതാണ് നിക്ഷേപം. ഭാരത്ബയോം ലൈഫ് സയൻസസ്, കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എച്ച്എൽഎൽ ലൈഫ്കെയർ ലിമിറ്റഡ്, രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി (ബ്രിക്-ആർജിസിബി), ഇൻ.വെൻ്റ്, ഇന്ത്യ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്ക, അക്വാ നോവ ബയോസിസ്റ്റംസ്, മെഡ്ഗ്രോ ബയോ ലൈഫ് സൊല്യൂഷൻസ്, ഫൂട്ട് പ്രോ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യവസായ മേഖലയിലെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലെയും പ്രമുഖരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, പാനൽ ചർച്ചകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലോഞ്ചിംഗ്, ബി2ബി, ബി2ജി നെറ്റ് വർക്കിംഗ് സെഷനുകൾ, ഗവേഷണ- വികസന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവതരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും.
Also Read: ഒരേസമയം മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും കൃഷി; ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മികച്ച വിളവ് ഏതെന്ന് പരീക്ഷണം, വിദ്യാർഥികളുടെ പരിശ്രമത്തിൽ വമ്പൻ കണ്ടെത്തൽ