മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനൊരുങ്ങി ശബരിമല; പ്രവൃത്തികളെല്ലാം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനൊരുങ്ങി ശബരിമല; പ്രവൃത്തികളെല്ലാം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
നിലയ്ക്കലിലെ 21 പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ വൃത്തിയാക്കി മികച്ച രീതിയിൽ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.
Published : October 17, 2026 at 7:43 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സെക്രട്ടറിമാർ വഴി സർക്കാരിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തീർഥാടന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി നിലയ്ക്കലിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം പമ്പ ശ്രീരാമസാകേതം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, മറ്റ് തീർഥാടന ഇടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം.
നിലയ്ക്കലിലെ 21 പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ വൃത്തിയാക്കി മികച്ച രീതിയിൽ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. നിലയ്ക്കലിൽ പുതിയതായി നിർമാണം പൂർത്തിയായ പൊലീസ് ബറാക്കിൽ 600 പേർക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്. പഴയ ബറാക്കിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കണം. പമ്പ - ചാലക്കയം റോഡിന്റെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള നിർമാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
മറ്റ് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം തീർക്കണം. നിലയ്ക്കലിൽ ജർമൻ മാതൃകയിലുള്ള പന്തലോടെയുള്ള പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് നിർമാണം, പമ്പാ, സന്നിധാനം പൊലീസ് മെസ്, പമ്പ പഴയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, സന്നിധാനത്തെ എസ്എച്ച്ഒയുടെ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങി പൊലീസിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവ ദേവസ്വം ബോർഡ് സമയബന്ധിതമായി നടത്തണം. മരക്കൂട്ടം - ശരംകൊത്തി പാതയിൽ ബാരിക്കേഡിങ് ഉറപ്പാക്കണം.
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സ്ഥിര, താത്ക്കാലിക കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം ഉറപ്പാക്കണം. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും ശുചിത്വത്തിനും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകണം. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ടാകണം. തീർഥാടകർക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി സഹായം നൽകണം. വകുപ്പുകൾ കൃതൃമായ ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ സന്നിധാനത്തിലെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിനായി യാത്ര തിരിച്ചു.
നറുക്കെടുപ്പ് നാളെ:
തുലാമാസ പൂജകള്ക്കായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനാണ് ശബരിമല നട തുറന്നത്. നാളെ രാവിലെ ഉഷഃപൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് നറുക്കെടുക്കുക. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ മേൽശാന്തിമാർ വൃശ്ചികം ഒന്നിന് ചുമതലയേൽക്കും.
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