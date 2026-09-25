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ഇടുക്കി ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണും; അയ്യായിരത്തോളം പട്ടയങ്ങള്‍ ഉടന്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ

പട്ടയവിതരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കമെന്നും തടസങ്ങളില്ലാത്ത അയ്യായിരത്തോളം പട്ടയങ്ങള്‍ ഉടന്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

CHIEF MINISTER VD SATHEESAN CM VD SATHEESAN IN IDUKKI IDUKKI FARMERS PATTAYAM LAND ISSUES UNCONDITIONAL TITLE DEEDS IDUKKI
ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കലക്‌ടറേറ്റിൽ നടന്ന യോഗം. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 7:58 PM IST

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ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുകയെന്നത് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയിലുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്‍. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കലക്‌ടറേറ്റില്‍ ചേർന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പട്ടയവിതരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കമെന്നും തടസങ്ങളില്ലാത്ത അയ്യായിരത്തോളം പട്ടയങ്ങള്‍ ഉടന്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

''പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസമായി നില്‍ക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടേയും ഹൈക്കോടതിയുടേയും വിധികളില്‍ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകാന്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടും. മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും. ടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ അറുപത് ശതമാനത്തോളം കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എളുപ്പത്തില്‍ പരിഹരിക്കാനാവുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്,'' എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സമയബന്ധിതമായി അവ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശവും നല്‍കി.

ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കലക്‌ടറേറ്റിൽ നടന്ന യോഗം. (ETV Bharat)

ജില്ലയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകർ ഇപ്പോഴും തങ്ങൾ ജനിച്ച മണ്ണിൽ അവകാശമില്ലാതെ കഴിയുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടേയും ഹൈക്കോടതിയുടേയും വിവിധ വിധികൾ കാരണം കാലങ്ങളായി പല പ്രദേശങ്ങളിലും പട്ടയ വിതരണം തടസപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് ജില്ലകളിലേതുപോലെ യാതൊരുവിധ നിബന്ധനകളുമില്ലാത്ത 'ഉപാധിരഹിത പട്ടയം' വേണമെന്നാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

കയ്യേറ്റം അനുവദിക്കില്ല, കുടിയേറ്റകര്‍ഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഹരിക്കും

CHIEF MINISTER VD SATHEESAN CM VD SATHEESAN IN IDUKKI IDUKKI FARMERS PATTAYAM LAND ISSUES UNCONDITIONAL TITLE DEEDS IDUKKI
ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കലക്‌ടറേറ്റിൽ നടന്ന യോഗം. (ETV Bharat)

സര്‍വ്വേ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് കൂടുതല്‍ ജീവനക്കാരെയും വാഹനമടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും. ഭൂമി കൈയ്യേറ്റക്കാരെയും കുടിയേറ്റക്കാരെയും രണ്ടായിത്തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കൈയ്യേറ്റം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല. കുടിയേറ്റകര്‍ഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ കൂടെനില്‍ക്കുമെന്നും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. ചെയിന്‍ മൂന്ന് മേഖലയിലെ പട്ടയം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തടസങ്ങള്‍ നീക്കാന്‍ കെഎസ്‌ഇബിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും. കുണ്ടള സാന്‍ഡോസ് പ്രദേശത്തെ 222 തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പട്ടയം നല്‍കുന്നതിന് കെഡിഎച്ച്‌ ചട്ടങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തും. ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങള്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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യോഗത്തില്‍ മന്ത്രിമാരായ അനൂപ് ജേക്കബ്, ഷിബു ബേബി ജോണ്‍, സർക്കാർ ചീഫ് വിപ് അപു ജോൺ ജോസഫ്, ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ് എം പി, എംഎല്‍എമാരായ റോയി കെ പൗലോസ്, അഡ്വ. സേനാപതി വേണു, എഫ് രാജ, അഡ്വ. സിറിയക് തോമസ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രൊഫ. ഷീല സ്‌റ്റീഫന്‍, ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ ഡോ. ദിനേശന്‍ ചെറുവാട്ട്, വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികള്‍, ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

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