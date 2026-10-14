'വേമ്പനാട് കായൽ സംരക്ഷണത്തിനും മണൽ നീക്കാനും സമഗ്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും': മുഖ്യമന്ത്രി
വേമ്പനാട് കായല് സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്. കായലിലെ നീരൊഴുക്ക് തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കായല് സംരക്ഷണത്തിന് സമഗ്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും നിയമസഭയില് മുഖ്യമന്ത്രി.
Published : October 14, 2026 at 12:52 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വേമ്പനാട് കായൽ സംരക്ഷണത്തിനും നദികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടികിടക്കുന്ന മണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സമഗ്ര പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് നദികളുടെ സ്വാഭാവിക ആഴം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്നും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു.
അഞ്ച് നദികളിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ജലം വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. കായലിലെ നീരൊഴുക്ക് ഇപ്പോൾ തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് നടപടി വേണമെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ ആവശ്യം. കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം ജില്ലകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
കായലിലേക്ക് കൃത്യമായി നീരൊഴുക്ക് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുട്ടനാട്ടില് കൃഷിനാശം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും ആളുകൾ പലായനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. എംസി റോഡ് വെളളത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പദ്ധതി വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ നവീകരണത്തിനായി ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. മുൻഗണന നൽകി വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുളള പ്രളയം, വെളളപ്പൊക്കം, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ, മണ്ണൊലിപ്പ് എന്നിവ കാരണം ഡാമുകള്, പ്രധാന നദികൾ, കായലുകൾ, തോടുകൾ തുടങ്ങിയ ജലാശയങ്ങളില് എക്കല്, മണ്ണ്, പാറകഷണങ്ങൾ, മരങ്ങൾ, മറ്റ് പാഴ്വസ്തുക്കള് എന്നിവ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
കേരള എഞ്ചിനീയറിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പീച്ചിയുടെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിലുളള 15 ഡാമുകളുടെ സംഭരണ ശേഷി ശരാശരി 13.78% കുറവ് വന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2018-2019 വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ 43 നദികളിൽ (കല്ലായി ഒഴികെ) ഏകദേശം 3,01,65,570.66 ക്യുബിക് മീറ്റർ (m³) ചെളിയും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് കണക്കാക്കുകയും അതിൽ 98,35,939.41 ക്യുബിക് മീറ്റർ മണ്ണും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്തു. പഠനത്തിൽ വിവിധ ഡാമുകളിൽ മണലും ചെളിയും അടിഞ്ഞുകൂടി ജലസംഭരണ ശേഷി ഗണ്യമായി കുറയുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also read: വൈദ്യൂതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മുൻ സർക്കാരാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ: നുണയാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ; നിയമസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി പ്രതിപക്ഷം