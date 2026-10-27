ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്ക പണി നിർത്താൻ ഉദ്ദേശമില്ല; സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി തുടർ തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ ആരെയും അപകടത്തിലാക്കാതെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.
Published : October 27, 2026 at 4:20 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ എട്ടുപേർ മരിച്ച വയനാട്ടിലെ ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്ക റോഡ് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയശേഷം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ഇനിയും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാതെ പദ്ധതി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമിതി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും സികെ കാസിമിൻ്റെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡിന് ബദലായി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സികെ കാസിം സബ്മിഷൻ അതവതരിപ്പിച്ചത്.
താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡിന് അതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഇത് പതിവായി മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും കാസിം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുരങ്കപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും കാസിം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡിന് ബദലായി വിഭാവനം ചെയ്ത ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്ക പാതയുടെ നിർമ്മാണം മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടർന്നാണ് നിർത്തിവച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തുരങ്കപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാര്യമായ പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞത്. തുരങ്കപാതയെ എതിർക്കുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ആവശ്യമായ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്താതെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, കാരണം മണ്ണിൻ്റെ ഘടന വളരെ ദുർബലമായ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമാണ്. കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണിത്. പഠനം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആക്രമിച്ചു.
2025 ഓഗസ്റ്റിൽ ജോലി ആരംഭിക്കുകയും 2026 ജൂലൈയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് പദ്ധതി നിർത്തിവക്കാൻ കാരണമായത്.
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നിർമ്മാണം സുരക്ഷിതമായി നടക്കുന്നുവെന്നും ദുരന്ത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. അതിനാൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത, ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം, മഴയുടെ ആഘാതം, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തും പദ്ധതി സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യാനും വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. കൊങ്കൺ റെയിൽവേയ്ക്ക് കരാർ നൽകിയ തുരങ്ക നിർമ്മാണം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു മേൽനോട്ട ഏജൻസിയും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് പാനൽ രൂപീകരിച്ചത്.
കേന്ദ്രം നൽകിയ പരിസ്ഥിതി അനുമതിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായാണ് ജോലി നടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ നിന്നും മറ്റ് ഉപ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട വിവിധ വിവരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വൈകി. തുരങ്ക പണി നിർത്താൻ സർക്കാരിന് ഉദ്ദേശമില്ല. ജോലി നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ ആരെയും അപകടത്തിലാക്കാതെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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