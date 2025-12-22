മടവൂർ സിഎം വലിയുല്ലാഹി മഖാമിലെ ഭണ്ഡാര മോഷണം: മോഷ്ടാവ് പിടിയിൽ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ മോഷണം പോയെന്നാണ് പരാതി. പരിശോധനയിൽ 42,000 രൂപയോളം മോഷ്ടാവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : December 22, 2025 at 12:16 PM IST
കോഴിക്കോട്: മലബാറിലെ പ്രമുഖ മുസ്ലീം തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ കുന്ദമംഗലത്തിന് സമീപമുള്ള മടവൂർ സിഎം വലിയുല്ലാഹി മഖാമിലെ ഭണ്ഡാരം പൊളിച്ചു പണം കവർന്ന കേസിലെ പ്രതിയെ പിടികൂടി. കുന്നുംപുറം നാട്ടുകാൽ സ്വദേശി പട്ടിക്കാടൻ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ (43)ആണ് കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം രാവിലെ ഏഴരയോടെ സിഎം വലിയുല്ലാഹിലെത്തിയ ഹനീഫ ആളുകളുടെ ആരും കാണാതെ ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. മോഷണം നടന്ന വിവരം ഭാരവാഹികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഏറെ വൈകിയാണ് മോഷണം നടന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ സിഎം വലിയുല്ലാഹിയുടെ ഭാരവാഹികൾ കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ കുന്ദമംഗലം പൊലീസ് പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തുകയും സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നത്.
മോഷണ സമയത്തെ ഫോൺ കോളുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം മുഹമ്മദ് ഹനീഫയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ സ്വദേശമായ പെരിന്തൽമണ്ണക്കടുത്തുള്ള പട്ടിക്കാട് എത്തിയാണ് പൊലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ മോഷണം പോയെന്നാണ് പരാതി. പരിശോധനയിൽ 42,000 രൂപയോളം പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മുഹമ്മദ് ഹനീഫയെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിന് എസ്ഐമാരായ എം അഭിലാഷ്, പ്രദീപ് മച്ചിങ്ങൽ,
സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ അജയൻ, വിജേഷ്, അജീഷ്, വിപിൻ, ഹോം ഗാർഡ് മോഹൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
തൃശൂരിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം
തൃശൂരിലെ കീഴൂർ കാർത്തികേനി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലും പെരുമ്പിലാവ് ആൽത്തറ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലും മോഷണം സമാനമായി മോഷണം നടന്നിരുന്നു. കുന്നംകുളം കീഴൂർ കാർത്തികേനി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ കമ്മറ്റി ഓഫിസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഓടിൻ്റെ ദേവി വിഗ്രഹമാണ് ഏതാനും നാളുകള്ക്ക് മുൻപ് മോഷണം പോയത്.
കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലെ രണ്ട് അലമാരകൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇരട്ടക്കുളങ്ങര മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തു കയറിയ മോഷ്ടാവ് വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്ന വെള്ളി തിരുമുഖം കവരുകയും നാല് ഭണ്ഡാരങ്ങൾ തകർത്ത് പണം മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
