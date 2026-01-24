കേരളം മാറുകയാണ്, മുന്നേറുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; വിഴിഞ്ഞം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം
കേരളത്തെ 'ഒന്നും നടക്കാത്ത നാട്' എന്ന് പരിഹസിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് വിഴിഞ്ഞമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : January 24, 2026 at 7:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള മാരിടൈം ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായി. 2045-ൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 17 വർഷം മുൻപേ, അതായത് 2028-ൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ ലക്ഷ്യം. 2023-ൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ കരാർ പ്രകാരം രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഘട്ടങ്ങൾ ഒറ്റഘട്ടമായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൈലിങ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സർവാനന്ദ് സോനോവാൾ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.
കേരളത്തെ 'ഒന്നും നടക്കാത്ത നാട്' എന്ന് പരിഹസിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് വിഴിഞ്ഞമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചരക്കുനീക്കത്തിനായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കാലം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിൽ കേരളം ഇന്ന് ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായി മാറുകയാണ്. 2024 ജൂലൈയിൽ ഇവിടെ ആദ്യ മദർഷിപ്പ് എത്തുകയും, 2025 മേയ് 2-ന് ഈ തുറമുഖം നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ചാലിൽ കേരളത്തിന്റെ പേര് സുവർണ്ണ ലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം ടി.ഇ.യു. ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന വിഴിഞ്ഞം, വെറും 10 മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ലക്ഷ്യം മറികടന്നത്. ലോകത്തെ മറ്റൊരു പോർട്ടിനും അവകാശപ്പെടാനാവാത്ത നേട്ടമാണിത്. ആദ്യ വർഷം തന്നെ 615 കപ്പലുകളും 1.32 ദശലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകളും വിഴിഞ്ഞം കൈകാര്യം ചെയ്തു. 2025 ഡിസംബറിൽ മാത്രം 1.21 ലക്ഷം ടി.ഇ.യു. കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടിയതുമായ കപ്പലുകൾ വിഴിഞ്ഞത്ത് നങ്കൂരമിട്ടതോടെ ഈ തുറമുഖത്തിന്റെ കരുത്ത് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വനിതകളെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരായി നിയമിച്ചതും വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ ഖ്യാതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇമിഗ്രേഷൻ ചെക്ക്പോസ്റ്റ് പദവി ലഭിച്ചതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര കണ്ടെയ്നർ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഹബ്ബാകുന്നതോടൊപ്പം ഒരു പ്രധാന ക്രൂ ചേഞ്ച് ഹബ്ബായും വിഴിഞ്ഞം ശക്തിപ്പെടും. ആഡംബര ക്രൂയിസ് കപ്പലുകൾക്കും ഇനിമുതൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും.
രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലെ 800 മീറ്റർ കണ്ടെയ്നർ ബർത്ത് 2,000 മീറ്റർ ആയി ഉയരും. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കണ്ടെയ്നർ ബർത്ത് എന്ന നേട്ടം വിഴിഞ്ഞം സ്വന്തമാക്കും. നിലവിലുള്ള 2.96 കിലോമീറ്റർ പുലിമുട്ട് 3.88 കിലോമീറ്റർ ആയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. രണ്ടാംഘട്ട വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാതെ കടൽ നികത്തിയാണ് ആവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത്. 12 പുതിയ ഷിപ്പ് ടു ഷോർ ക്രെയിനുകളും 27 പുതിയ യാർഡ് ക്രെയിനുകളും ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കും. പദ്ധതി പൂർണ്ണതോതിൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ 28,840 ടി.ഇ.യു വരെ ശേഷിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ജെൻ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകളെയും ഒരേസമയം 5 മദർഷിപ്പുകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ തുറമുഖം സജ്ജമാകും.
2035 മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വരുമാന വിഹിതം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ തീരത്തുനിന്ന് ലോകത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം കേരളം മാറുകയാണ്, മുന്നേറുകയാണ് എന്നതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിഴിഞ്ഞം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സർക്കാരിന്റെ മാത്രമല്ല, തുടർച്ചയായ സർക്കാരുകളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഫലമാണെന്ന് വിഴിഞ്ഞം അദാനി പോർട്ട് ചെയർമാൻ കരൺ അദാനി പറഞ്ഞു.
പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയും അതിനുശേഷം വന്ന പിണറായി സർക്കാരിനെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം അനുസ്മരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ റോഡ്-റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റികൾ വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിമാരായ വി. ശിവൻകുട്ടി, കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, ജി.ആർ. അനിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
Also Read: ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട, ഇനി ലാഭത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാം; മൊബൈൽ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുമായി കൊച്ചി മെട്രോ