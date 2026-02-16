ETV Bharat / state

അഞ്ച് കുരുന്നുകളിലൂടെ ആലിൻ ജീവിക്കുന്നു; കുടുംബത്തെ നേരിട്ടെത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി, വേർപാടിന്‍റെ തീരാവേദനയിലും അവയവദാനമെന്ന മഹത്തായ തീരുമാനമെടുത്ത മാതാപിതാക്കളെ നേരിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും തന്‍റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിന്‍റെ വീട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോള്‍ (ETV Bharat)
Published : February 16, 2026 at 7:40 PM IST

പത്തനംതിട്ട: അവയവദാനത്തിലൂടെ അഞ്ചു കുരുന്നുകൾക്ക് പുതുജീവൻ പകർന്ന് കേരളത്തിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അധ്യായം കുറിച്ച പത്തുമാസക്കാരി ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിന്‍റെ വീട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിച്ചു. ഇന്നു വൈകിട്ടായിരുന്നു സന്ദര്‍ശനം

പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി, വേർപാടിന്‍റെ തീരാവേദനയിലും അവയവദാനമെന്ന മഹത്തായ തീരുമാനമെടുത്ത മാതാപിതാക്കളെ നേരിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും തന്‍റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്, സി.പി.എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാം എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിച്ച ആലിന്‍റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ആർജ്ജവം സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ആലിന്‍റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം കേരളമൊട്ടാകെയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ അരുൺ എബ്രഹാമിന്‍റെയും ഷെറിൻ ആൻ ജോണിന്‍റെയും മകളാണ് ആലിൻ. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് എം.സി റോഡിൽ പള്ളം ബോർമ കവല ജങ്‌ഷനുസമീപം ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. അമ്മ ഷെറിൻ ആൻ ജോണിനും മറ്റ് ബന്ധുക്കൾക്കുമൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യവേയാണ് ആലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെയും തിരുവല്ലയിലെയും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിനെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് കൊച്ചിയിലെ അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിന്‍റെ വീട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോള്‍ (ETV Bharat)

ഡോക്ടർമാരുടെ തീവ്രശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലും ശനിയാഴ്ചയോടെ മസ്തിഷ്കമരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കഠിനമായ ദുഃഖത്തിനിടയിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ നൽകാനായി അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾ സന്നദ്ധരായത് കേരളത്തിന്‍റെ അവയവദാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വികാരനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

പത്തുമാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആലിൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവായപ്പോൾ, ആലിന്‍റെ കരൾ സ്വീകരിച്ച ആറുമാസക്കാരി ധ്രിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്വീകർത്താവായി മാറി. കരൾ കൂടാതെ ആലിന്‍റെ വൃക്കകളും നേത്രപടലങ്ങളും ഹൃദയവാൽവും മറ്റ് നാല് കുട്ടികൾക്ക് കൂടി നവജീവൻ നൽകാനായി ഉപയോഗിച്ചു.

മരണത്തിന് തോൽപ്പിക്കാനാവാത്ത സ്നേഹസാന്നിധ്യമായി ആലിൻ ലോകത്തോട് വിടപറയുമ്പോൾ, ആ മാതാപിതാക്കളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഓരോ മലയാളിയിലും വലിയ നൊമ്പരവും അതിലുപരി അഭിമാനവുമാണ് നിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അന്നു സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു. ആലിന്‍റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ചേർത്തുപിടിക്കുകയും അവരുടെ ത്യാഗപൂർണ്ണമായ മാതൃകയെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നാടിന്‍റെ കടമയാണെന്നും സന്ദർശന വേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

