കിഫ്ബിയിലെ ഇഡി നോട്ടീസ് പരിഹാസ്യം; പിഎം ശ്രീയില് ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് എംപി നടത്തിയത് മികച്ച ഇടപെടലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
Published : December 5, 2025 at 12:56 PM IST
എറണാകുളം: കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരായ ഇ.ഡി. (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) നോട്ടീസ് പരിഹാസ്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കൊച്ചിയിൽ 'മീറ്റ് ദി പ്രസ്' പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതും വരുമെന്നും, ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ് വരുകയെന്ന് ആർക്കറിയാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. റിസർവ് ബാങ്ക് നിർദേശങ്ങൾക്കെതിരായ ഒന്നും കിഫ്ബി ചെയ്തിട്ടില്ല. നിയമപരമായിത്തന്നെ ഇതിനെ നേരിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് ചേർന്നതാണോ? അകറ്റി നിർത്തേണ്ട ആൾക്ക് പുതിയ പദവികൾ നൽകുകയല്ലേ കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത്. ഒടുവിൽ വന്ന പരാതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. കോൺഗ്രസ് നിലപാട് മാതൃകാപരമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ എം.എൽ.എമാർ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയല്ലേയെന്നും, എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എം.എൽ.എയെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിയെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സൈബർ അറ്റാക്ക് വ്യാപകമായി നടക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാവിന് പോലും ഇത് നേരിടേണ്ടി വന്നു. രാഹുലിനെ പിടിക്കാതെ വിഷയം ലൈവായി നിർത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്റെ വിമർശനത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. ചിലർ പ്രതിക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം. അത്തരം കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പുറത്തുവരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
ശബരിമല വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്ത ആരെയും പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വി.സി.മാരുടെ പാനൽ തള്ളിയ ഗവർണറുടെ നടപടി സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ലംഘനമാണ്. സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് താൻ പട്ടിക നൽകിയത്. ഇത്ര നഗ്നമായി കോടതി വിധി ലംഘിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? ഇത് ഗവർണറുടെ മാത്രം തീരുമാനമല്ലെന്ന് മനസിലാക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.
കെ. ജയകുമാറിനെ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയി നിയമിച്ചതിനെതിരേ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബി. അശോക് കോടതിയിൽ പോയ സംഭവം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ജയകുമാർ റിട്ടയേർഡ് ആണ്, സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോഴില്ല. ജയകുമാർ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദഗ്ദ്ധ്യം തെളിയിച്ച ആളാണ്. അയ്യപ്പഭക്തർ നിയമനത്തെ പരക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായ ആളാണ് ജയകുമാർ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായുള്ള അവിശുദ്ധ സഖ്യത്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായത്. ഈ കൂട്ടുകെട്ട് കോൺഗ്രസിന് ആത്മഹത്യാപരമാണ്. കേരളത്തിലെ മുസ്ലീങ്ങളിലെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാത്ത കൂട്ടരാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി. എം.എൻ. കാരശ്ശേരിയുടെ വിമർശനം കോൺഗ്രസ് മനസ്സിലാക്കണം. ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തുന്നത് പോലെ മതരാഷ്ട്രവാദമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല.
മതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണ് ഹിന്ദുത്വവാദികളും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മതത്തെ രാഷ്ട്രമായി നിർവചിക്കുകയാണ് മൗദൂദി ചെയ്തത്. മൗദൂദിയൻ ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക നേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏക ആൾ ബി.ജെ.പി. നേതാവായ ജെയിൻ ആണ്. കശ്മീരിൽ സി.പി.ഐ.എം. നേതാവ് യൂസഫ് തരിഗാമിക്കെതിരെ ആർ.എസ്.എസ്.സുമായി ചേർന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സ്ഥാനാർഥിയെ മത്സരിപ്പിച്ചുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പി.എം. ശ്രീ യുമായി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി.ക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് നേടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് എം.പിമാർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ ചെയ്യുന്ന എം.പി.യാണ് അദ്ദേഹം.
പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചിലർ അങ്ങനെയല്ല. കേന്ദ്ര വിവേചനത്തെ എതിർക്കാൻ ചില എം.പിമാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തായി ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ അംബാസഡർമാരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് എം.പിമാർ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ദൈനംദിനം ജനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ നടത്തും. മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിന് കരുത്തുപകരാൻ വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദമായി വിശദീകരിച്ചു.
