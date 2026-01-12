ETV Bharat / state

കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം; കണക്കുകൾ നിരത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോർമുഖം

ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാന്ത്യ വായ്പ പരിധി 12,000 കോടി. ഇതില്‍ 5,900 കോടി കാരണമില്ലാതെ കേന്ദ്രം വെട്ടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ഏകദിന സത്യാഗ്രഹത്തിൽ റോഷി അഗസ്റ്റ്യന്‍, ബിനോയ് വിശ്വം, പിണറായി വിജയന്‍, എം വി ഗോവിന്ദന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ (Facebook.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 5:36 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തോടു കാട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക അവഗണനയ്‌ക്കെതിരെ പോർമുഖം തുറന്ന് ഇടതുമുന്നണി. കണക്കുകൾ നിരത്തി ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങുക എന്ന തന്ത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി തലസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഏകദിന സത്യാഗ്രഹത്തിൽ കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ച ഫണ്ടിന്‍റെയും വായ്പയുടെയും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അക്കമിട്ടു നിരത്തി.

ഈ മാസം മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള മൂന്നു മാസക്കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകയുടെ പകുതിയിലധികം കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെ അവസാന പാദത്തിൽ 12,000 കോടി രൂപയാണ് വായ്പയായി ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തനത് വരുമാനത്തിന് പുറമെ ഈ തുക കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് വർഷാന്ത്യ ചെലവുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, ഇതിൽ 5,900 കോടി രൂപ ഒരു നീതീകരണവുമില്ലാതെ കേന്ദ്രം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകകളിൽ 2025 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കുടിശിക മാത്രം 5,783.69 കോടി രൂപയുടേതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശികയുടെ കണക്കുകൾ:

ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം (NHM): 636.88 കോടി രൂപ.

യു.ജി.സി ആനുകൂല്യങ്ങൾ: 750.93 കോടി രൂപ.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിഹിതം: 324 കോടി രൂപ.

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ: 54.19 കോടി രൂപ.

ഗരീബ് കല്ല്യാൺ അന്ന യോജന (AAY): 43.44 കോടി രൂപ.

നെല്ല് സംഭരണം: 1,206.69 കോടി രൂപ.

മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീര വികസന മേഖലകൾ: 37.4 കോടി രൂപ.

സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള: 1,148.13 കോടി രൂപ.

ഡയറ്റുകളെ മികവിന്‍റെ കേന്ദ്രമാക്കൽ: 21.44 കോടി രൂപ.

ജലജീവൻ മിഷൻ: 974.68 കോടി രൂപ.

പോഷൺ അഭിയാൻ: 200.2 കോടി രൂപ.

വനിത, ശിശു വികസന പദ്ധതികൾ: 55.51 കോടി രൂപ.

ഫിഷറീസ് വികസന പദ്ധതികൾ: 161.63 കോടി രൂപ.

പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്: 25.43 കോടി രൂപ.

സാമൂഹ്യനീതി, ശാക്തീകരണ പദ്ധതികൾ: 30.9 കോടി രൂപ.

ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കാരണം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ നിന്നുള്ള നികുതി വിഹിതം ക്രമാനുഗതമായി കുറയുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2000-05 കാലത്ത് 3.05 ശതമാനമായിരുന്ന വിഹിതം 2020-26 ൽ 1.92 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഈ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിലാണ് ഗ്രാന്‍റുകളിലും വായ്പാ പരിധിയിലും കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ വിവേചനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിന്‍റെ ആകെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്‍റെ 72.84 ശതമാനവും തനത് വരുമാനമാണ്. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശരാശരി 57.77 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നിരിക്കെയാണിത്. തനത് നികുതി വരുമാനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം 59.71 ശതമാനം കൈവരിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ ശരാശരി 49.55 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

അമിത് ഷായ്ക്കുള്ള മറുപടി

മോദി സർക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് കേരളത്തിന് വിഹിതം കൂട്ടി നൽകിയെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ വഴിയുള്ള വിഹിതം ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ലെന്നും അത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പതിനാലാം കമ്മീഷൻ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് പതിനഞ്ചാം കമ്മീഷൻ കാലയളവിൽ നികുതി വിഹിതത്തിൽ വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ഇത് മുൻപ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

