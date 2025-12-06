"ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ യുഡിഎഫ് കൂട്ടുപിടിച്ചു": മുഖ്യമന്ത്രി; അമീറുമായി പിണറായി ചർച്ച നടത്തുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് സതീശൻ്റെ മറുപടി
1987-ലെ വോട്ട് ചരിത്രം പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയും, അമീറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രം കാട്ടി സതീശനും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ബന്ധത്തിൽ പരസ്പരം പോരടിച്ചു.
Published : December 6, 2025 at 5:58 PM IST
തൃശൂർ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ യുഡിഎഫിനും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. യുഡിഎഫ് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാത്ത മുന്നണിയായി മാറിയെന്നും നാല് വോട്ടിനുവേണ്ടി ഏതുതരത്തിലുള്ള അവസരവാദ നിലപാടും കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൃശൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പിന്തുണ തേടിപ്പോകേണ്ട ഗതികേട് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കന്നിവോട്ട് നൽകിയത് കോൺഗ്രസിനാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഒരുതരത്തിലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല. അവരുടെ മുഖപത്രത്തിൽ വന്ന 1987ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നയം ഉദ്ധരിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
1987ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആദ്യമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1992ൽ 'പ്രബോധനം' വാരികയുടെ അമ്പതാം വാർഷിക പതിപ്പിലെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ്, ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്ക് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വോട്ട് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കന്നിവോട്ട് ആർക്കാണെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ എന്ന ചോദ്യവും മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കന്നിവോട്ട് കോൺഗ്രസിനായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുലിൻ്റേത് മനഃസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തി
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് അനുകൂലമായി കോടതിവിധി വന്നതിലും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. രാഹുലിൻ്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത് കോടതി നടപടി മാത്രമാണ്. രാഹുലിനെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിനായില്ല എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ മനപ്പൂർവം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാഹുലിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് രാഹുലിനെ ചിലർ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. അധികം വൈകാതെ രാഹുൽ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേശീയപാത നിർമാണത്തിലെ അപാകതകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പിടലിക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതില്ല. സാങ്കേതിക പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയാണ്. അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ നാടിൻ്റെ ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് എംപിയായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് നിർവഹിച്ചത്. അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വളച്ചൊടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിഎം ശ്രീ, ലേബർ കോഡ് വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അർജൻ്റീന താരം ലയണൽ മെസിയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഫോട്ടോ ഉയർത്തിക്കാട്ടി സതീശൻ്റെ മറുപടി
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശൻ രംഗത്തെത്തി. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി യുഡിഎഫിന് സഖ്യമില്ലെന്നും അവരുടെ പിന്തുണ തേടിപ്പോയിട്ടില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ദേശാഭിമാനി പത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടി സതീശൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ജമാഅത്ത് അമീറുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രി കാപട്യത്തിൻ്റെ പര്യായമാണെന്നും സിപിഎമ്മിന് നാലു പതിറ്റാണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ദേശാഭിമാനി പത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ആരോപിച്ചു.
Also Read: വനിത ബിഎൽഒയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിവരങ്ങൾ ഫോണിലേക്ക് പകർത്തി; ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ, കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് ആരോപണം