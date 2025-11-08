ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി പിണറായി വിജയൻ അബുദാബിയിൽ
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി അബുദാബിയിൽ എത്തി. യുഎഇയുടെ വളർച്ചയിൽ മലയാളികൾ വഹിച്ച പങ്കിനെ പിണറായി വിജയൻ പ്രശംസിച്ചു.
By ANI
Published : November 8, 2025 at 6:10 PM IST
അബുദാബി: രണ്ട് ദിവസത്തെ യുഎഇ സന്ദർശനത്തിനായി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അബുദാബിയിലെത്തി. ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തലും ലോക കേരളസഭ അംഗങ്ങളും മറ്റ് പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് പിണറായി വിജയന് സ്വീകരണം നൽകി. കുവൈറ്റ് അമീറിൻ്റെ പ്രധാന വസതിയായ അൽ ബയാൻ കൊട്ടാരത്തിലാണ് പിണറായി വിജയന് സ്വീകരണം നൽകിയത്.
"കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് യുഎഇയിലേക്ക് സ്വാഗതം! അബുദാബിയിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ പിണറായി വിജയനെ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ സ്വീകരിച്ചു", എന്ന് അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പിണറായി വിജയൻ കുവൈറ്റ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സൗദ് അൽ-സബാഹുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി ഇന്ത്യൻ എംബസി പറഞ്ഞു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ, ഇന്ത്യയും കുവൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായും എംബസി അറിയിച്ചു.
കുവൈറ്റിൻ്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയും കുവൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാനുമായ സാദ് അൽ മുനൈഫിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇവർ ഷെയ്ഖ് ഫഹദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. കുവൈത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനും മലയാളികൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് ഷെയ്ഖ് ഫഹദിനും കുവൈറ്റ് സർക്കാരിനും പിണറായി വിജയൻ നന്ദി അറിയിച്ചു.
വിവിധ മേഖലകളിലെ കേരളത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ എടുത്തുകാട്ടുകയും കുവൈത്തിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിനുള്ള തുടർച്ചയായ പിന്തുണ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജയതിലകും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എംഎ യൂസഫ് അലിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
പിന്നീട് കുവൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ഷെയ്ഖ് മിഷാൽ ജാബർ അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ഉടൻ കേരളം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മിഷാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.
നവംബർ 7 ന് മൻസൂരിയയിലെ അൽ അറബി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുപരിപാടിയിൽ പിണറായി വിജയൻ മലയാളി പ്രവാസി സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അന്നേ ദിവസം കുവൈത്തിലെ നിരവധി മലയാളികളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
