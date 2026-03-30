'സംവാദത്തിന് തയ്യാർ': സതീശൻ്റെ വെല്ലുവിളിക്ക് വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. വിഴിഞ്ഞം, ഗെയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ പത്തിന് കൊല്ലത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും.
Published : March 30, 2026 at 10:05 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്യ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മറുപടി. സർക്കാരിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചു. നേട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തി സംവാദമാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേരിട്ടുള്ള സംവാദത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകുമോ എന്ന ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയുള്ള പ്രതികരണം.
വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി
ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണസജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൾക്കൊപ്പം എന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണുണ്ടായത്.
ദേശീയപാത വികസനം, ഗെയിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം, ഇടമൺ-കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ തുടങ്ങിയ വൻകിട പദ്ധതികൾ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചുവെന്നും പോസ്റ്റിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ നേട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തോട് സംവാദത്തിന് തയാറാണോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും വികസന മുരടിപ്പും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പരസ്യ സംവാദത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചത്. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം സജീവം
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരക്കിട്ട ഷെഡ്യൂളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ടൊരു സംവാദത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുക പ്രായോഗികമാകാനിടയില്ല. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയാണ്. കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി മൂന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ ധർമടത്ത് എത്തും. തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ റോഡ് ഷോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വികസന നേട്ടങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളും വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ സജീവ ചർച്ചയാക്കാനാണ് ഇടതുമുന്നണി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സംവാദ വെല്ലുവിളിയെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിടുന്നത്.
രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൊല്ലത്ത് വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ സംവാദ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് അക്കമിട്ട് മറുപടി പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിലും വികസന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാകും പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുക. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യത.
