ETV Bharat / state

'അടൂര്‍ പ്രകാശിൻ്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതം, കേസ് അന്വേഷിക്കാന്‍ എസ്‌ഐടിയെ നിയോഗിച്ചത് ഹൈക്കോടതി': മുഖ്യമന്ത്രി

എസ്ഐടി വിളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായും മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും എവിടെയും ഒളിച്ചോടി പോകുന്നില്ലെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

ADOOR PRAKASH SIT HIGH COURT APPOINTED SIT SABARIMALA GOLD THEFT
Adoor Prakash, Pinarayi vijayan (Facebook)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനർ അടൂർ പ്രകാശ് നടത്തിയ പ്രസ്‌താവന അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്. തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ശബരിമല കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എസ്‌ഐടി വിളിപ്പിക്കുമെന്ന വാര്‍ത്തയ്ക്ക് പിന്നില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാക്കിയ കഥയും ആണെന്ന അടൂര്‍ പ്രകാശിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന വസ്‌തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

കേസ് അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിൻ്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ നടക്കുന്ന എസ്ഐടി അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതും ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്നും കര്‍ക്കശമായ കോടതി നിര്‍ദേശമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനോ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സെക്രട്ടറിക്കോ ഇതിലൊന്നും പങ്കാളിത്തമില്ല.തീര്‍ത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമായ വ്യാജ പ്രചാരണമാണ് എംപിയുടേതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

അടൂര്‍ പ്രകാശ്‌ പറയുന്നത്: അതേസമയം കേസില്‍ തന്നെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ വിളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സെക്രട്ടറി പി ശശിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു. തനിക്ക് ഒന്നും ഒളിക്കാനോ മറച്ചുവയ്ക്കാനോ ഇല്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഏത് അവസരത്തില്‍ വിളിച്ചാലും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാകാന്‍ തയ്യാറാണ്. എസ്‌ഐടിക്ക് മുന്നില്‍ പോകും മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സെക്രട്ടറി ശശി ഉണ്ടാക്കിയ പണിയാണിതെന്നാണ് തോന്നുന്നതെന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അടൂര്‍ പ്രകാശിനെ എസ്‌ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ വിളിപ്പിച്ചേക്കും എന്ന വാര്‍ത്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വന്നത്.

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസില്‍ അറസ്‌റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയെ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്തെത്തിച്ചത് അടൂര്‍ പ്രകാശാണെന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ തേടാന്‍ വിളിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുമായി അടൂര്‍ പ്രകാശിൻ്റെ ബന്ധം എന്താണെന്നറിയാനും ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയെ സോണിയയുടെ അടുത്തെത്തിച്ചതെന്നും തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ തേടാനാണ് എസ്‌ഐടിയുടെ പരിപാടി.

അതേസമയം പോറ്റിയോടൊപ്പം അടൂര്‍ പ്രകാശ് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പോറ്റിയോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് മുന്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എംഎം ഹസന്‍ പറഞ്ഞു. 2019ല്‍ സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ ശബരിമലയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോള്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശ് സര്‍ക്കാരില്‍ എന്ത് പദവിയാണ് വഹിച്ചിരുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ നൽകിയ മറുപടി.

Also Read: വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ മറുപടി: 'അരാജകത്വം വർധിക്കുന്നു, വിദ്വേഷം വേണ്ട'; കേരള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം

TAGGED:

ADOOR PRAKASH
SIT
HIGH COURT APPOINTED SIT
SABARIMALA GOLD THEFT
CM ON ADOOR PRAKASHS STATEMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.