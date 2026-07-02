വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റം; അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ അതൃപ്തിയറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫിസ്. സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താതെയാണ് അദാനിപോർട്ട് ഓഹരിക്കൈമാറ്റമുണ്ടായത്.
Published : July 2, 2026 at 8:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും അദാനി ഗ്രൂപ്പും തമ്മില് അനൗപചാരിക ചര്ച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ അദാനിയുടെ 49 ശതമാനം ഓഹരികള് മെഡിറ്ററേനിയന് ഷിപ്പിങ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറാന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ ഇക്കാര്യത്തില് വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയോ സര്ക്കാരുമായി കൂടിയാലോചന ചെയ്യാതെയാണ് അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോര്ട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡില് (എവിപിപിഎല്) 49 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തോടെ മെഡിറ്ററേനിയന് ഷിപ്പിങ് കമ്പനി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇന്ന് വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് ആവര്ത്തിച്ചു.
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ഇക്കാര്യത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ അതൃപ്തി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് അദാനി പോര്ട്സ് ആന്ഡ് സ്പെഷ്യല് ഇക്കണോമിക് സോണ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജ്മെൻ്റിനെ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കണ്സഷന് കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്ന വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം യാഥാര്ഥ്യമായത്.
സര്ക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോട് കൂടി മാത്രമേ കണ്സഷെനയറുടെ ഓഹരി ഘടനയില് മാറ്റം വരുത്താനാകൂ. കണ്സഷന് കരാറിലെ ബാധകമായ വ്യവസ്ഥകളും മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും നിര്ദേശങ്ങളും കര്ശനമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില് സര്ക്കാര് തുടര് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും പത്രക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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