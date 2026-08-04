വി ഡി സതീശൻ നിക്ഷേപകനെ കാണാന് പോയെന്നു പറഞ്ഞത് കളവെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ; സിപി ജോൺ സ്ത്രീകളോട് മാപ്പു പറയണം
പ്രിയദർശിനി ബസ് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ച മന്ത്രി സി പി ജോൺ ജനങ്ങളോട് മാപ്പു പറയണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന്
Published : August 4, 2026 at 4:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയിൽ നിക്ഷേപകനെ കാണാനാണ് താൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത് കളവാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. പ്രിയദർശിനി ബസ് യാത്രാ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ച ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ മാപ്പു പറയണമെന്നും ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രളയത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി നേരിട്ടെത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കാകുന്നില്ല. വിരുന്നും ജൂവലറി ഉദ്ഘാടനവുമാണ് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളേക്കാൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വലുത്.
ഭാര്യാപിതാവിനെ കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്നത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലാണ് വന്നത്. ദേശാഭിമാനിയിൽ അല്ല വാർത്ത വന്നത്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടുമെത്തിയാണ് ഭാര്യാപിതാവിനെ കണ്ടത്. ഒരുദിവസം ഒരു കളവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പറയണം. നിക്ഷേപകനെ കാണാൻ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞത് കളവാണ്. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലൊന്നും നിക്ഷേപകനെ കണ്ടതായി പറയുന്നില്ല.
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മുൻപ് അദാനിയെ കാണാൻ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലാണ് പോയത്. ഇപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയി ഭാര്യാപിതാവിനെ കണ്ടു. മുൻ സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആരംഭിച്ച ഭൂരിഭാഗം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും വേണ്ടത്ര സൗകര്യമില്ല. 15 ലക്ഷത്തോളം പേർ യാതൊരു പരാതിയുമില്ലാതെ മുൻപ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ സർക്കാർ നടത്തണം. സർക്കാരിൻ്റെ കുറ്റകരമായ നിസംഗതയാണ് കാണുന്നത്.
പ്രിയദർശിനി ബസ് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ച മന്ത്രി സി പി ജോൺ ജനങ്ങളോട് മാപ്പു പറയണം. മന്ത്രിയുടെ പുരുഷ മേധാവിത്വചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നത്. യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞതല്ല നടപ്പാക്കിയത്. വാഗ്ദാനം നൽകിയതിനു വിരുദ്ധമായി ഓർഡിനറി ബസിൽ മാത്രമാണ് സൗജന്യയാത്ര അനുവദിച്ചത്. സ്ത്രീസുരക്ഷാ പദ്ധതി പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ചു. കടലിൽ പോയ പുല്ലുവിള സ്വദേശിയായ ജോണിനെ കാണാതായിട്ട് അഞ്ചു ദിവസമായി. ഇതുവരെ കാര്യമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മകൾ തന്നെ പരാതിപ്പെടുന്നു. ജിജി ജോൺ എന്ന ആ മകളുടെ ചോദ്യം സർക്കാരിനെതിരെയാണ്.
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തയിലാണോ ചികിത്സ നൽകുന്നത്. എല്ലാം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കു തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്നവരായി സർക്കാർ മാറി. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ബിജെപിയുമായി നേരത്തെയുണ്ടാക്കിയ ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ കൗൺസിലറുടെ അവധി അപേക്ഷയിലും സർക്കാർ സഹായിച്ചു. വി ഡി സതീശൻ സർക്കാർ ബിജെപിക്ക് നഗരസഭ ഭരണം നിലനിർത്താൻ സഹായം നൽകുന്നു. ഒരു അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുടെ തലയിൽ കുറ്റം ചുമത്തി മറ്റുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടുന്നു. സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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