നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ഇടത്താവളം തുറന്നു; ശബരിമലയെ പിൽഗ്രിം ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
വിമാനത്താവളത്തിലെ ആഭ്യന്തര ആഗമന ടെർമിനലിന് സമീപം പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിനടുത്തായി 5,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിലാണ് ഈ വിശാലമായ ഇടത്താവളം സജ്ജീകരിച്ചത്.
Published : November 17, 2026 at 12:25 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിൽ ദീർഘകാലടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മെഗാ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ. തീർഥാടകർക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർ പോർട്ടിൽ തയാറാക്കിയ ഇടത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
ശബരിമല തീർഥാടനത്തെ പിൽഗ്രിം ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തിരുപ്പതി മതൃകയിൽ മാറ്റണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു തീർഥാടകൻപോലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള മെഗാ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെത്തുന്നവർ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇത്തവണ ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സിയാലിൽ തീർഥാടകർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആഭ്യന്തര ആഗമന ടെർമിനലിന് തൊട്ടടുത്തായതിനാൽ വിമാനമിറങ്ങുന്ന തീർഥാടകർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഇടത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകും. തീർഥാടന കാലയളവില് 24 മണിക്കൂറും ഈ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കും. ഭക്തർക്കായി മികച്ച വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിന് പുറമെ ശുദ്ധമായ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണശാലയും ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമം തത്സമയം അറിയുന്നതിനായി ഇടത്താവളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ 'ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം' സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മടക്കയാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ സഹായകമാകും.
കൂടാതെ, സംഘമായി എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്കായി ആവശ്യാനുസരണം ചാർട്ടേർഡ് ബസുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സർവീസുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു . പ്രീപെയ്ഡ് ടാക്സി ബുക്കിങ് കൗണ്ടർ, ദേവസ്വം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്, ശബരിമല പ്രസാദം കൂപ്പൺ കൗണ്ടർ എന്നിവയും ഇടത്താവളത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.
കഴിഞ്ഞ തീർഥാടന കാലയളവിൽ സിയാൽ ഒരുക്കിയ ഇടത്താവള സൗകര്യം പതിനൊന്നായിരത്തോളം (11,000) തീർഥാടകരാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തർക്ക് പുറമെ മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ അയ്യപ്പഭക്തർക്കും സിയാലിൻ്റെ ഈ സംരംഭം വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. മുൻവർഷത്തെ മികച്ച പ്രതികരണം കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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