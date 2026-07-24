'നിരാലംബരുടെ വിഷമം സ്വന്തം സങ്കടമായി കാണാനാകണം'; സിഎംഎൻ താക്കോല്ദാന ചടങ്ങില് മുഖ്യമന്ത്രി
സിഎംഎൻ ട്രസ്റ്റ് നിർമിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി.
Published : July 24, 2026 at 8:09 PM IST
പാലക്കാട്: സമൂഹത്തിലെ ദുർബലരുടെയും നിരാലംബരുടെയും സങ്കടം സ്വന്തം സങ്കടമായി കാണാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. ചന്ദ്രമ്മ മാധവൻ നായർ (സിഎംഎൻ ) ട്രസ്റ്റ് എ ഹോം ഓഫ് യുവർ ഓൺ പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സഹജീവികളുടെ ഇല്ലായ്മകളെ പരിഗണിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല മനുഷ്യരാണ് സമൂഹത്തെ പ്രസാദാത്മകമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മികച്ച ശ്രേണിയിലാണ് സിഎംഎൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ പമ്പാവാസൻ നായരെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോടികൾ വിലയുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം സുഖപ്പെടുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച കുട്ടികളടക്കമുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കുള്ള മരുന്നടക്കം വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിക്കണം. സർക്കാരിന് സാധ്യമാകാത്ത സംഗതികളിൽ കമ്പനികളുടെ സിഎസ്ആർ ഫണ്ടടക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമോ എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.
സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരവാണ്. ആറടി മണ്ണ് മരിക്കുമ്പോഴല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലുമില്ലാത്തവർക്ക് വീടും സ്ഥലവും നൽകുക വഴി സിഎംഎൻ ട്രസ്റ്റ് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുകയാണ്.
ഓരോ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും അതാത് വാർഡുകളിലുള്ള കിടപ്പ് രോഗികളുടേയും നിരാലംബരുടേയും അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. യഥാസമയത്ത് സഹായമെത്തിക്കാൻ സിഎംഎൻ ട്രസ്റ്റ് പോലുള്ള സംഘടനകളുമായുള്ള സഹകരണം സഹായിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എന്ത് പ്രതിബന്ധം വന്നാലും നിശ്ചയദാർഡ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണെന്ന് സിഎംഎൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാനും ഗൾഫ് വ്യവസായിയുമായ പമ്പാവാസൻ നായർ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഭവന പദ്ധതിയടക്കമുള്ള സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ട്രസ്റ്റിന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഒന്നടങ്കം നൽകുന്ന പിന്തുണ പ്രചോദനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 13 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീടുകളുടെ താക്കോലുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും സമ്മാനിച്ചു. ട്രസ്റ്റ് പുതിയതായി നിർമിച്ച് നൽകുന്ന പത്ത് വീടുകളുടെ ധാരണാപത്രവും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു.
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പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രി എന്.ഷംസുദ്ദീന്, പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്ഗ-പിന്നാക്ക ക്ഷേമ മന്ത്രി കെഎ തുളസി, എംഎല്എമാരായ എം.വിന്സെന്റ്, പി.മമ്മിക്കുട്ടി, അഡ്വ.കെ. പ്രേംകുമാര്, വിടി ബല്റാം, ബിജെപി മുന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പികെ കൃഷ്ണദാസ്, ട്രസ്റ്റി കലാ പമ്പാവാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സിഎംഎൻ ട്രസ്റ്റി വിഘ്നേഷ് പമ്പാവാസൻ സ്വാഗതവും മാനേജർ സന്തോഷ് കയറാട്ട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പ്രണവം ശശിയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച നാടൻ പാട്ട് അവതരണവും രാജ് കലേഷിൻ്റെ മാജിക് ഷോയും അനുബന്ധമായി നടന്നു.
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