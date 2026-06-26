ആശങ്കയുടെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല; ആവശ്യത്തിന് മഴയില്ല, കുരുമുളക് വള്ളികള് ഉണങ്ങുന്നു, കര്ഷകര് പ്രതിസന്ധിയില്
തിരിമുറിയാതെ പെയ്യേണ്ട തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയില് പോലും മഴയില്ല. കുരുമുളക് കര്ഷകര്ക്ക് ഇത് ആശങ്കയുടെ കാലം
Published : June 26, 2026 at 6:22 PM IST
വയനാട്: ഒരുകാലത്ത് 'കറുത്ത പൊന്ന്' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കുരുമുളക് ഇന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ തിരിച്ചടിയിലാണ്. തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയിലും മഴ ലഭിക്കാത്തത് കുരുമുളക് കൃഷിയെ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിളവ് കുറയുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വയനാട്ടിലെ കുരുമുളക് കർഷകർ.
തിരിമുറിയാതെ മഴ പെയ്യുന്ന തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയാണ് പുതിയ കുരുമുളക് വള്ളികൾ നടാനും പഴയ വള്ളികളിൽ പുതിയ തിരികൾ രൂപപ്പെടാനുമുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലം. മെയ് അവസാനവും ജൂൺ ആദ്യവും ലഭിക്കുന്ന മഴയാണ് കുരുമുളകിന്റെ പുതിയ തളിർപ്പിനും പൂക്കൾ വിരിയുന്നതിനും അടിത്തറയാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കാലവർഷം ദുർബലമായതോടെ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിച്ചില്ല. ഇതോടെ പുതിയ തിരികൾ രൂപപ്പെടാത്തതും രൂപപ്പെട്ടവ വെയിലേറ്റ് ഉണങ്ങുന്നതുമാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാന ആശങ്ക.
ജില്ലയിലെ വിവിധ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കുരുമുളക് വള്ളികളുടെ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാണ്. ആവശ്യമായ ഈർപ്പം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കായ്പിടുത്തം ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നും അതുവഴി ഉൽപാദനം ഇടിയുമെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു. നിലവിൽ കുരുമുളകിന് കിലോയ്ക്ക് 690 രൂപ വരെ വില ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിളവ് കുറഞ്ഞാൽ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ നേട്ടം കർഷകർക്ക് ലഭിക്കില്ല.
ഇതിനൊപ്പം വന്യമൃഗ ശല്യം, രോഗബാധ, ഉയർന്ന ഉൽപാദനച്ചെലവ്, തൊഴിലാളി ക്ഷാമം എന്നിവയും കർഷകരെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടർന്നാൽ വയനാട്ടിലെ കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ ഭാവി കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാകുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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ഒരുകാലത്ത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന വരുമാനവിളയായിരുന്ന 'കറുത്ത പൊന്നി'ന്റെ തിളക്കം മങ്ങുമോയെന്ന ഭയവും ശക്തമാണ്. സമയബന്ധിതമായ മഴയും കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും ലഭിച്ചാലേ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കുരുമുളക് കൃഷിയെ രക്ഷിക്കാനാകൂ.
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