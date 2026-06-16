മുഖ്യമന്ത്രിയായെങ്കിലും മേൽവിലാസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റേത്; വി ഡി സതീശന് ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് മാറാത്തതിൽ പിണറായി വിജയനും അതൃപ്തി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നിട്ട് ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസ് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസ് ഒഴിയാത്തതിനാൽ പിണറായി വിജയൻ വാടകവീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്.
Published : June 16, 2026 at 7:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഒരുമാസമായെങ്കിലും വി ഡി സതീശൻ്റെ മേൽവിലാസം ഇപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റേത്. ഒരുമാസമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്ദർശകരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസ്, വി ഡി സതീശനെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചകളായെങ്കിലും അവിടേക്ക് മാറാതെ ഇപ്പോഴും കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നിട്ട് ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസ് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസ് ഒഴിയാത്തതിനാൽ പിണറായി വിജയൻ വാടകവീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്.
കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടിവരും
പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് എകെജി സെൻ്ററിലാണ്. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസ് ആകാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞുനൽകിയിട്ടും, തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസ് ഒഴിഞ്ഞ് നൽകാൻ വിഡി സതീശൻ തയ്യാറാകാത്തതിലുള്ള അതൃപ്തി അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് എകെജി സെൻ്ററിൽ കാണുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എപ്പോൾ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുകയാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അദ്ദേഹം മാറിയാൽ കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടിവരും. അതിനുശേഷമാണ് തനിക്ക് മാറേണ്ടതെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞിരുന്നു.
മേയ് 11 ന് ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഒഴിഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞ മേയ് 18 നാണ് വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. അതിനു മുൻപ് മേയ് 11 ന് പിണറായി വിജയൻ ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ വാടക വീട്ടിലേക്കാണ് മാറിയത്. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ പിണറായി വിജയൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് വാടക വീട്ടിലേക്കെത്തിയത്.
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും മറ്റ് നേതാക്കളും പിണറായിക്കൊപ്പം പുതിയ വീട്ടിലേക്കെത്തിയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനുശേഷം അടുത്തയാഴ്ചയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് സൂചന. വൻതുക ചെലവഴിച്ച് ക്ലിഫ് ഹൗസ് മോടിപിടിപ്പിക്കേണ്ടെന്നാണ് വി ഡി സതീശൻ്റെ നിർദേശം. എന്നാലും അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട ചില പണികൾ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.
207 വർഷം പഴക്കമുള്ള കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസ്
10,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണം വരുന്ന പൈതൃക മന്ദിരമായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ 73 ലക്ഷം രൂപയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് രണ്ടുവർഷം മുൻപ് സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. കിടപ്പുമുറിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അടച്ചുവച്ചില്ലെങ്കിൽ മരപ്പട്ടിയുടെ മൂത്രം വീഴുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുൻപ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിന് 207 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. കൊളോണിയൽ മാതൃകയിലുള്ള പൈതൃക കെട്ടിടം 1819 ൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവിക്ക് താമസിക്കാനായി നിർമിച്ചതാണ്. മൂന്നു കിടപ്പുമുറികൾ മാത്രമാണ് കെട്ടിടത്തിലുള്ളത്.
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