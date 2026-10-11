അടൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം;നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്ക്, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതി
മുൻ പാലക്കാട് എം എൽ എ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം കൂട്ടാളി ഫെന്നി നൈനാൻ, സിപിഎം അടൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എസ് മനോജ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്കാണ് പരിക്ക്
Published : October 11, 2026 at 12:16 PM IST
പത്തനംതിട്ട: അടൂരിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ -യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള നേതാക്കൾക്കും നിരവധി പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്ക്. സിപിഎം അടൂർ ഏരിയ സെക്രടറിയുടെ കാർ അടിച്ചു തകർത്തു. മുൻ പാലക്കാട് എം എൽ എ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം കൂട്ടാളി ഫെന്നി നൈനാൻ, സിപിഎം അടൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എസ് മനോജ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്കാണ് പരിക്ക്. പലർക്കും സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടന്നാണ് വിവരം.
എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച സംഭവത്തില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു. കെ.എസ്.യു പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും അടൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. നിലവിൽ മൂന്ന് കേസുകളാണ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
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അടൂർ ഏഴംകുളത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഏഴംകുളത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമെതിരെ എസ്എഫ്ഐ - ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്ൻ്റെയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇതിനിടെയാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷവും കയ്യാങ്കളിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇരു വിഭാഗവും പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലുമായി ചികിത്സ തേടി.
ആശുപത്രിയിൽ കേറിയും ആക്രമണം
പരുക്കേറ്റ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ അടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിലെത്തി ആക്രമിച്ചു.
അക്രമണം അറിഞ്ഞ ഡി വൈ എഫ് ഐ അടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലെത്തി. ഇവിടെ വച്ച് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ കല്ലേറും ഏറ്റുമുട്ടലുമുണ്ടായി. ഇതിനിടെയാണ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.തുടർന്ന് സംഘർഷം അറിഞ്ഞു ഇവിടേക്ക് എത്തിയ അടൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ കാർ അടിച്ചുതകർക്കുകയും മർദ്ധിക്കുകയറും ചെയ്തു.കൂടുതൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അടൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പൊലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
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