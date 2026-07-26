പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് കെ മുരളീധരൻ: 'ആദ്യമായി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റ വീണു', പ്രതിപക്ഷത്തിനും യുവാക്കള്ക്കും പ്രശംസ
രാഷ്ട്രീയപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ യുവാക്കൾ നയിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ മാത്രമേ അത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഫലം കാണൂ എന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
Published : July 26, 2026 at 12:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സിജെപിനടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മയെ പ്രശംസിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യം കൂടുതൽ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ ഫലം കാണാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. "തെരുവുകളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് പുതിയ തലമുറയിലെ (ജെൻ സി) യുവാക്കളായിരിക്കാം. എന്നാൽ പാർലമെൻ്റിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കിയത് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൻ്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായ നിലപാടാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ സാധാരണ നിയമനിർമാണ നടപടികളെ തടയാൻ പോലും ഈ ഐക്യത്തിന് സാധിച്ചു," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു രാജി"
ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, "ആദ്യമായി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കഞ്ഞിയിൽ ഒരു പാറ്റ വീണു" എന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. 2014-ൽ ഭരണത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം മന്ത്രിമാരുടെ രാജി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ബിജെപി സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം മന്ത്രിയുടെ രാജി കാണേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയോടെ വിദ്യാർഥി-യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വിജയിച്ചതിന് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളുണ്ട്. 1960-കളുടെ അവസാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇഎംഎസ് സർക്കാരിനെതിരായ നീക്കങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിൽ യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അണ്ണാ ഹസാരെ നയിച്ച അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭവും ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷം പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറാകണം
നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യാ സഖ്യം കൂട്ടായി പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത രണ്ട് വർഷം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയാറെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. എതിർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, നീറ്റ് പരീക്ഷാ പ്രതിഷേധ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് അനാവശ്യമായ അംഗീകാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ആരോപണത്തെ മുരളീധരൻ തള്ളി. മനസ് ബിജെപിക്കൊപ്പവും ശരീരം സിപിഎമ്മിനൊപ്പവും ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഇത്തരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മുരളീധരന് വിമർശിച്ചു.
പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വികസനം
പേരൂർക്കട ഗവൺമെൻ്റ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അടുത്തിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, ആശുപത്രിയിലെ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി സമ്മതിച്ചു.
ഈ ആഴ്ച അവസാനം ആശുപത്രി നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുമെന്നും ശുചിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ടോയ്ലറ്റുകളുടെ വൃത്തിഹീനമായ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും ഉടനടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ തുടരുന്ന രോഗികൾക്കായി സമഗ്രമായ പുനരധിവാസ പദ്ധതി സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമായി അറിയിച്ചു.
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