എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോള്ഡർമാരുടെ നിരാഹാര സമരം; പങ്കുചേർന്ന് സിജെപി നേതാവ് വിജയ് റെഡി മല്ലങ്കി
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വാക്ക് നൽകിയിരുന്നതായി മല്ലാങ്കി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : November 5, 2026 at 2:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ സമരം ശക്തമാകുമ്പോൾ, 12 മണിക്കൂർ നീളുന്ന നിരാഹാര സമരത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻചാർജ് വിജയ് റെഡി മല്ലങ്കിയും. മല്ലങ്കിക്ക് പുറമേ സിജെപിയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വാക്ക് നൽകിയിരുന്നതായി മല്ലങ്കി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സമരക്കാർ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. വിഡി സതീശൻ നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ആറ് മാസത്തോളം പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും മല്ലങ്കി വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് സർക്കാർ നൽകിയവാക്ക് പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും മല്ലങ്കി ആരോപിച്ചു. ഇവിടെ വലിയ ക്രമക്കേടുകളും അഴിമതികളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലേയ്ക്കും പിഎസ്സി വഴി ഏകീകൃത നിയമന പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയും എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ കൺവീനറുമായ വളർമതി കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തുകയാണ്. എൽപിഎസ്ടി തസതികകളിലേയ്ക്കുള്ള പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നിയമനം നടത്തണമെന്ന് പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ 26 ന് അവർ തല മുണ്ഡനം ചെയ്തിരുന്നു.
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള അർഹരായ എല്ലാവർക്കും കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് നിയമന ഉത്തരവുകൾ നൽകുക, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്സിക്ക് വിടുക, നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പണം നൽകി ജോലി നേടുന്ന രീതികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം 1:25 ആയി കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി ഷംസുദ്ദീൻ സമരക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടിരുന്നില്ല. അതേസമയം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം സമരം ചെയ്യുന്ന എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ബുധനാഴ്ച (നവംബർ 4) പറഞ്ഞിരുന്നു. സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്ത്രീ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. ഇതിന് പിന്നാലെ വലിയ വിമർശനങ്ങളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു.
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