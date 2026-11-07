'പ്രധാനമന്ത്രി വെറും ഭീരു, 2029ല് അധികാരത്തില് നിന്നും പുറത്ത് പോകും': അഭിജീത് ദിപ്കെ
പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് അഭിജീത് ദിപ്കെ. ഗുജറാത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കിയത് മോദിയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തല്. സിജെപിക്ക് വിദേശപ്പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിന് തെളിവ് പുറത്ത് വിടൂവെന്നും വെല്ലുവിളി.
Published : November 7, 2026 at 8:35 PM IST
എറണാകുളം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിജെപി നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെ. കൊച്ചിയിൽ സിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച 'ജന്തർ മന്തർ @ കൊച്ചി' പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായി അദ്ദേഹം. എസ്ഐആറിനെതിരെയും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സിജെപി പ്രതിഷേധം.
2029ൽ മോദി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമെന്നും അധികാര മാറ്റം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാകുമെന്നും അഭിജീത് പറഞ്ഞു. നെഹ്റുവിനും ഗാന്ധിക്കും ഒപ്പം നിൽക്കാൻ മോദിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും എത്ര വർഷം മോദി ഭരിച്ചാലും നെഹ്റുവിനേക്കാൾ വലുതാകില്ലെന്നും ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. ട്രംപിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയതും രാജ്യത്തെ വിറ്റതും മോദിയാണ്.
ഗുജറാത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും പക്ഷേ സിജെപി കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരാതെ ഒളിവിലാണ്. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങളെ ഇത്രയധികം ഭയക്കുന്നത്. 56 ഇഞ്ചുകാരൻ എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എത്രത്തോളം ഭീരുവാണെന്നാണ് സമരങ്ങളോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ സമീപനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, വോട്ടവകാശം എന്നിവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനും സ്വാധീനിക്കാനുമാണ് ബിജെപി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.ഡൽഹിയിലെ സമരങ്ങൾക്കിടെ തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടിയോടാണ് ദിപ്കെ ഉപമിച്ചത്. ദേശീയ പതാക വീശിയതിനാണ് ഞങ്ങളെ ജയിലിലടച്ചത്. ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണ്.
എത്ര തവണ തടവിലിട്ടാലും രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ത്രിവർണ്ണ പതാകയുമായി താൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിജെപിയുടെ സമരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അമേരിക്കയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്ന ബിജെപി ആരോപണങ്ങളെ ദിപ്കെ പരിഹസിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്ന ഈ വിദേശപ്പണം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇതിന് തെളിവ് പുറത്തുവിടട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു.
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മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സുതാര്യമല്ലെന്നും വോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുകയാണെന്നും ദിപ്കെ ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ പൂർണമായും സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നത് വരെയും വോട്ടർപട്ടിക അട്ടിമറിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയ പിൻവലിക്കുന്നത് വരെയും തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിജെപിക്കാർ അരാജക വാദികളാണെന്ന് മോദി ആരോപിക്കുന്നു. തങ്ങൾ അരാജക വാദികളല്ലെന്നും അംബേദ്ക്കറിസ്റ്റുകളാണെന്നും ഗാന്ധിയന്മാരാണെന്നും ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി.
ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ പ്രകാശ് രാജിനൊപ്പം കൊച്ചിയിലെത്തിയ തനിക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ കേരളത്തിലെ യുവത്വത്തിന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. നടനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ പ്രകാശ് രാജ്, സിജെപി നേതാക്കളായ അഫ്രീൻ നവാസ്, വിജയ് റെഡ്ഡി മല്ലംഗി കൂടാതെ വിവിധ ദേശീയ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ AISF, SFI, AISA, അഖിലേന്ത്യാ നേതാക്കളും ഈ പ്രതിഷേധ റാലിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് രാജേന്ദ്ര മൈതാനത്ത് സമാപിച്ച സിജെപി പ്രകടനത്തിൽ നൂറുക്കണക്കിന് യുവാക്കളും വിദ്യാർഥികളും പങ്കെടുത്തു.
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