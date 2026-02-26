ബാർ സമയവർധന: സർക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് സിഐടിയു
തൊഴിലാളികളോട് ആലോചിക്കാതെയുള്ള തീരുമാനത്തിൽ കോടതി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി. വരുമാനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടി കടുത്ത തൊഴിൽചൂഷണത്തിന് കാരണമാകും. ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങാനാണ് യൂണിയൻ്റെ തീരുമാനം.
Published : February 26, 2026 at 3:23 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം കൂട്ടിയ സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ സിഐടിയു ഹൈക്കോടതിയിൽ. തൊഴിലാളികളോട് കൂടിയാലോചിക്കാതെയും കൃത്യമായ പഠനം നടത്താതെയുമാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഓൾ കേരള ബാർ, ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളി അസോസിയേഷൻ സിഐടിയു വിഭാഗം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ കോടതി സർക്കാരിന് നോട്ടിസ് അയച്ച് വിശദീകരണം തേടി.
ഫെബ്രുവരി 13നാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബാർ സമയവർധന സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയത്. സർക്കാർ വരുമാനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചിലരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇത്തരം ഉദാരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഇടത് തൊഴിലാളി സംഘടന ആരോപിക്കുന്നു. മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞ വേതനം പോലുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. പൊതുജനാരോഗ്യം പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നയങ്ങൾ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
തൊഴിൽ ചൂഷണവും ദുരിതവും
ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിഭാരം ഇരട്ടിയാകുമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ പ്രധാന ആശങ്ക. എട്ടു മണിക്കൂർ എന്ന അടിസ്ഥാന തൊഴിൽ നിയമം കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ബാറുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും മണിക്കൂറുകൾ യാതൊരു വിശ്രമവുമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പുതിയ സമയവർധന വലിയൊരു ഇരുട്ടടിയായി മാറും. അർധരാത്രി വരെയും അതിനുശേഷവും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ മിക്കവർക്കും ലഭ്യമല്ല. ഇത് സുരക്ഷയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. അധികമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് കൃത്യമായ ഓവർടൈം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ ബാർ ഉടമകൾ തയാറാകുന്നില്ലെന്ന വസ്തുതയും ദുരിതം വർധിപ്പിക്കുന്നു. തൊഴിൽ വകുപ്പ് കർശനമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്.
മദ്യനയത്തിലെ വൈരുധ്യവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും
പുതിയ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഹർജിയിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മദ്യവർജനം എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും അവർ പൂർണമായും പിന്നോട്ട് പോയോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉത്തരവ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായി മദ്യവിൽപനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നികുതി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത്. എന്നാൽ, ഇത് സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സർക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ്. മദ്യലഭ്യത കൂടുതൽ സമയം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളുടെ സമാധാനം കെടുത്തുമെന്നും, രാത്രികാലങ്ങളിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ, വാഹനാപകടങ്ങൾ എന്നിവ ക്രമാതീതമായി വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകരും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
മുന്നണിയിലെ ഭിന്നതയും പ്രതിപക്ഷ വിമർശനവും
ഭരണപക്ഷ അനുകൂല തൊഴിലാളി സംഘടനയായ സിഐടിയു തന്നെ സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സർക്കാരിന് ക്ഷീണം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന വർഗമായ തൊഴിലാളികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വിലകൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ഇത് മാറുന്നു. വൻകിട ബാർ ഉടമകളുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങിയും അവരെ സഹായിക്കാനുമാണ് സർക്കാർ തിരക്കിട്ട് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ പ്രധാന ആരോപണം. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ വികസനം എന്ന പേരിലാണ് ഇത്തരം നടപടികളെ സർക്കാർ ന്യായീകരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ, ടൂറിസത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് യൂണിയൻ നേതൃത്വം.
നിയമപോരാട്ടവും ഭാവി നടപടികളും
ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്ന നോട്ടിസിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. സമയക്രമം മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനവും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന വാദം കോടതി ഗൗരവത്തോടെയാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധികൾ, ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം.
