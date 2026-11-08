'തുടർഭരണം നഷ്ടമായത് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിലപാടുകള് കാരണം'; സിഐടിയു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ എളമരം കരീം
ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന തൊഴിലാളിവർഗത്തെ പരിഗണിക്കുകയോ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുകയോ ചെയ്യാത്ത സർക്കാരിൻ്റെ ശൈലിയാണ് തിരിച്ചടിക്ക് വഴിവച്ചതെന്ന് സിഐടിയു റിപ്പോർട്ടിൽ
Published : November 8, 2026 at 1:52 PM IST
കോട്ടയം: കേരളത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് തുടർഭരണം നഷ്ടമാകാന് കാരണം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിലപാടുകളാണെന്ന വിമര്ശനവുമായി സിഐടിയു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. കോട്ടയം മാമ്മൻ മാപ്പിള ഹാളിൽ നടന്ന സിഐടിയു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിലാണ് സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുള്ളത്.
ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന തൊഴിലാളിവർഗത്തെ പരിഗണിക്കുകയോ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുകയോ ചെയ്യാത്ത സർക്കാരിൻ്റെ ശൈലിയാണ് തിരിച്ചടിക്ക് വഴിവച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തൊഴിലാളി അടിത്തറ തകർന്നു; സർക്കാരിന് വീഴ്ചയെന്ന് വിമർശനം
പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലകളിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും പല മേഖലകളിലും മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു. ക്ഷേമപെൻഷനുകളിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ വലിയ വീഴ്ചയുണ്ടായി.
തൊഴിലാളികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് ഉറച്ച ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരായ തൊഴിലാളികളിൽ പോലും വലിയ നിരാശയും അസംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സിഐടിയു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സിപിഎം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സംഘടനാപരമായ ദൗർബല്യങ്ങളുടെ യഥാർഥ കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ ഈ അവഗണനയാണെന്നാണ് സിഐടിയുവിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
പണിമുടക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ ശക്തമായ ആയുധം: എളമരം കരീം
പണിമുടക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ സമരരീതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച സിഐടിയു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിലാളികളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ് പണിമുടക്കെന്നും, അത് ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലേബർ കോഡുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ നടത്തുന്ന ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം പേർ പങ്കെടുക്കും. സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ പൊതുപ്രകടനം ഒഴിവാക്കി പ്രതിനിധികൾ മാത്രമുള്ള റാലിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സംഘടനയുടെ അംഗത്വ വിതരണം പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
യൂണിയനുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ലേബർ കോഡുകൾ: തപൻ സെൻ
പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സിഐടിയു ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തപൻ സെൻ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ലേബർ കോഡുകൾ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനെതിരെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഐക്യം രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിലും തൊഴിലില്ലായ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ സിഐടിയുവിന് കഴിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ഐഎൻടി (INT) സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആർ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, കെ പി രാജേന്ദ്രൻ, ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡോ എ ആർ സിന്ധു, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് കണ്ണൻ, ഡൽഹി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വി അനിയൻ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കൂടാതെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിഐടിയു നേതൃത്വത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.
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