'ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നാടിനെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമം'; ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ സിനിമയും കലയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നും സജി ചെറിയാൻ
Published : February 22, 2026 at 8:51 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ സിനിമയും കലയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിൻ്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര പഠന ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും നിര്മാണോദ്ഘാടനത്തിൽ മ്ലാന്തടം ശ്രീ ഗുരുമുരുക ക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
അപരനെ തന്നിലൊരാളായി കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹദർശനമാണ് ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി. വർഗീയത വെല്ലുവിളിയായി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ സിനിമയും കലയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കേരളം കാലങ്ങളായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മത സൗഹാർദ്ദത്തെയും സാഹോദര്യത്തെയും തകർക്കാനും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നാടിനെ അപമാനിക്കാനുമാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രസംഗത്തിനിടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരളമെന്നും മതനിരപേക്ഷതയുടെ നാടാണ്. ഇവിടെ അമ്പലവും കുരിശു പള്ളിയുമെല്ലാം ഒത്തൊരുമയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവയെ തകർക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ കേരളത്തിന് കരുത്തുണ്ട്. അപരൻ്റെ വേദന സ്വന്തം വേദനയായി കാണണം. വർഗീയതയുടെ വിഷം തീണ്ട മനസിനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതിയുടെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പഠന ഗവേഷണകേന്ദ്രമായി ഉയരും. ശ്രീനാരായണഗുരു പഠന കേന്ദ്രങ്ങള് കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണഗുരു പഠന കേന്ദ്രം അതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഈ പഠന കേന്ദ്രത്തിന് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഫ്രാഞ്ചേസി അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ കേന്ദ്രത്തെയും ശ്രീനാരായണഗുരു പഠന കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായും സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു.
''ലോകമെമ്പാടും ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുള്ള ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ യതി വിഭജനങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പകർന്നു നൽകിയ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന വിശ്വമഹാ സന്ദേശത്തെ ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു നിത്യ ചൈതന്യ യതി ചെയ്തത്. കലയും സാഹിത്യവും സംഗീതവും ആത്മീയതയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഗുരുവിൻ്റെ സ്മരണകളുള്ള സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം വരും തലമുറയ്ക്ക് പ്രയോജനമാകും'' - മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു.
വർഗീയ അജണ്ടകളെയും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെയും ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കുന്നതിന് നിത്യ ചൈതന്യ യതിയെAപ്പോലെയുള്ള ഗുരു മഹാന്മാരുടെ ചിന്തകൾ കരുത്തു പകരും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏഴു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ബൃഹത്തായ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ പഠിക്കാനും പങ്കുവെക്കാനും ഉള്ള ഒരു വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മാറുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
