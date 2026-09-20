സിയാൽ ഇനി ആഗോള വ്യോമയാന രംഗത്തെ ഉപദേശകർ; 'എയ്സസ്' ഈ മാസം 24 മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും
പ്രത്യേകം രൂപവത്കരിച്ച 'സിയാൽ ഏവിയേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ട് സർവീസസ്' (എയ്സസ് - ACES) എന്ന പുതിയ സംരംഭം ഈ മാസം 24-ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.
Published : September 20, 2026 at 7:20 PM IST
എറണാകുളം: വിമാനത്താവള നിർമ്മാണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ആർജ്ജിച്ച മികച്ച അനുഭവസമ്പത്തുമായി കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള കമ്പനി (സിയാൽ) ആഗോള വ്യോമയാന കൺസൾട്ടൻസി രംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇതിനായി പ്രത്യേകം രൂപവത്കരിച്ച 'സിയാൽ ഏവിയേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ട് സർവീസസ്' (എയ്സസ് - ACES) എന്ന പുതിയ സംരംഭം ഈ മാസം 24-ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.
വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, ആഗോളതലത്തിൽ വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സമഗ്രമായ ഉപദേശക സേവനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ഇതിലൂടെ സിയാൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിമാനത്താവള വികസനം, എൻജിനീയറിങ്, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, വാണിജ്യ മാനേജ്മെൻ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ കമ്പനി നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനം ഇനി മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാകും.
ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾ, എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാർ, പ്രമുഖ വ്യോമയാന കമ്പനികൾ, നിക്ഷേപകർ എന്നിവർക്ക് ഈ കൺസൾട്ടൻസി സേവനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
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രണ്ട് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായാണ് സിയാൽ എയ്സസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആദ്യ വിഭാഗമായ വ്യോമയാന കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് അഡ്വൈസറിയിലൂടെ എയർപോർട്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിങ്, നിർമ്മാണ മേൽനോട്ടം, വാണിജ്യ കാര്യങ്ങൾ, റെഗുലേറ്ററി മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തന്ത്രപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശവും പിന്തുണയും നൽകും. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ എയർപോർട്ട് സർവീസസ്, ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിലൂടെ സിയാലിലെ വിദഗ്ധരെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നേരിട്ട് നിയോഗിച്ച് സാങ്കേതിക ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുകയും, അവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും പ്രകടനശേഷിയും വർധിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
''വെറും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത കൺസൾട്ടൻസി രീതികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിന്ന്, പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷമായ പ്രവർത്തന മാതൃകയാണ് എയ്സസ് മുൻപോട്ടുവെക്കുന്നത്. എയർപോർട്ട് പ്ലാനിങ്, എയർസൈഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കാർഗോ, ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസനം, സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും. കൊച്ചിക്ക് പുറത്തേക്ക് സിയാലിന്റെ സേവന വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കമ്പനിക്ക് സുസ്ഥിരമായ ഒരു പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ് കൂടിയായി ഈ സംരംഭം മാറും,'' എന്ന് സിയാൽ മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു
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