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സിയാൽ ഓഹരിയുടമകൾക്ക് 55 ശതമാനം ലാഭവിഹിതം; ചരിത്രത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിന് വാർഷിക പൊതുയോഗം അംഗീകാരം നൽകി

സിയാലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലാഭവിഹിത വിതരണങ്ങളിലൊന്ന്, ഓഹരിയുടമകൾക്ക് 55 ശതമാനം ലാഭവിഹിതം, അംഗീകാരം വാർഷിക പൊതുയോഗത്തില്‍

CIAL CIAL SHAREHOLDERS APPROVE DIVIDEND CM V D SATEESAN COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT
കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 2:40 PM IST

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എറണാകുളം: കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (സിയാൽ) 32-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ഓഹരിയുടമകൾക്ക് 55 ശതമാനം ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നതിനുള്ള ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിൻ്റെ ശുപാർശയ്ക്ക് അംഗീകാരം. സിയാലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലാഭവിഹിത വിതരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ഓഹരിയുടമകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനാണ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത്.

സിയാലിൻ്റെ ദീർഘകാല അനുഭവസമ്പത്തും സാങ്കേതിക മികവും മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും പുതിയ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവള നിർമാണ ആസൂത്രണം, റൺവേ വികസനം, കാർഗോ, ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്‌ലിങ്, കമേഴ്‌സ്യൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കൺസൾട്ടൻസി സേവനവും വിദഗ്‌ധ സഹായവും നൽകുന്നതിനായി 'സിയാൽ ഏയ്‌സസ്' എന്ന പുതിയ വിഭാത്തിന് സിയാൽ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

CIAL CIAL SHAREHOLDERS APPROVE DIVIDEND CM V D SATEESAN COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT
കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം (ETV Bharat)

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സിയാൽ ഏയ്‌സസിൻ്റെ ആദ്യ സംരംഭമായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ പാസഞ്ചർ വെരിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കും. കൂടാതെ, നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തെ ഒരു മുൻനിര മൾട്ടിമോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബായി വികസിപ്പിക്കുക, അനുബന്ധമായി ഒരു ഗ്ലോബൽ കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ നിർമിക്കുക, വരുമാന സ്രോതസുകൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുക, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച യാത്രാനുഭവം നൽകുക തുടങ്ങിയ നിർണായക പദ്ധതികൾക്കും വരുംനാളുകളിൽ തുടക്കമിടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

CIAL CIAL SHAREHOLDERS APPROVE DIVIDEND CM V D SATEESAN COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT
representative image (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർവകാല റെക്കോർഡ് സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് സിയാൽ കൈവരിച്ചത്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,220 കോടി രൂപയുടെ മൊത്ത വരുമാനവും 502 കോടി രൂപയുടെ ലാഭവുമാണ് കമ്പനി നേടിയത്. ഇതോടൊപ്പം 73,134 വിമാന സർവീസുകളും 1.14 കോടി യാത്രക്കാരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സിയാലിന് സാധിച്ചു.ചടങ്ങിൽ സിയാലിൻ്റെ പുതിയ കൺസൾട്ടൻസി വിഭാഗമായ 'സിയാൽ ഏയ്‌സസ്', വിമാനത്താവളത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിമാനങ്ങൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് പവർ നൽകുന്നതിനുള്ള 'ബ്രിഡ്‌ജ് മൗണ്ട് എക്യുപ്‌മെൻ്റ് സർവീസ്' (BME) എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.

CIAL CIAL SHAREHOLDERS APPROVE DIVIDEND CM V D SATEESAN COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT
കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം (ETV Bharat)

എത്തുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി ഈ വൈദ്യുതി സേവനം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇത്തരം സൗജന്യ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ റോജി എം. ജോൺ, സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ എസ്. സുഹാസ് ഐ.എ.എസ്, കമ്പനി സെക്രട്ടറി രാജീവ്‌ കെ., സി.എഫ്.ഒ സജി ഡാനിയേൽ എന്നിവരും മറ്റ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓഹരിയുടമകളും പങ്കെടുത്തു.

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TAGGED:

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