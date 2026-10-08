വിമാനയാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് കളിക്കാം, വായിക്കാം; സിയാലിൽ കുട്ടികൾക്കായി പ്ലേ സോൺ ഒരുങ്ങി
വിമാനത്താവളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പുറപ്പെടൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡ് ഏരിയയിലാണ് ഈ ആധുനിക പ്ലേ സോൺ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്
Published : October 8, 2026 at 9:51 AM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശ്ശേരി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ (സിയാൽ) യാത്രക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം കൂടുതൽ വിനോദകരമാക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. വിമാനയാത്രയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും വായിക്കാനും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിൽ (ടി 3) പുതിയ പ്ലേ സോൺ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
വിമാനത്താവളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പുറപ്പെടൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡ് ഏരിയയിലാണ് ഈ ആധുനിക പ്ലേ സോൺ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാനസിക ഉല്ലാസവും വിനോദവും പകരുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ കേന്ദ്രം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ് സുഹാസ് വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികൾക്ക് വിനോദവും വിജ്ഞാനവും
ബോർഡിങ്ങിന് മുൻപുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുട്ടികളെ രസിപ്പിക്കാനും അതോടൊപ്പം ചിന്തിപ്പിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികളാണ് സിയാൽ തയ്യാറാക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകതയും ശാരീരിക വിനോദങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ 900 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലാണ് ഈ കളിസ്ഥലം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായി മിനി ഫുട്ബോൾ ഏരിയ, വർണാഭമായ സ്ലൈഡുകൾ, ബോൾ പിറ്റ്, ഊഞ്ഞാലുകൾ, ട്രാംപോളിൻ, ചിന്താശേഷി വളർത്തുന്ന ബോർഡ് ഗെയിമുകൾ തുടങ്ങി കുട്ടികളെ ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശാരീരിക വിനോദങ്ങൾക്ക് പുറമേ വായനയിൽ താത്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക റീഡിങ് ഏരിയയും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദീർഘദൂര അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾക്കായി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളുമായി എത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകുന്നതാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം. സാധാരണയായി ബോർഡിങ്ങിന് മുൻപുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുട്ടികൾ അസ്വസ്ഥരാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ പ്ലേ സോൺ നിലവിൽ വന്നതോടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സമയം സജീവമായും രസകരമായും ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച അനുഭവം നൽകുന്നതിനും വിമാനത്താവളത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സിയാൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി. കുടുംബസമേതം യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തരം പുതിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രതിവർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവളം വഴി കടന്നുപോകുന്നത്. ഇതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം വിദേശ മലയാളികളും വിനോദസഞ്ചാരികളുമാണ്.
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ഇവർക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സിയാൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർഥം നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികൾ സിയാൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഈ പ്രത്യേക ഇടവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവധിക്കാല യാത്രകൾക്കായി എത്തുന്ന പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പുതിയ പ്ലേ സോൺ വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടും. ഇനി മുതൽ സിയാലിൽ എത്തുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വിമാനയാത്രയുടെ തുടക്കം തന്നെ മികച്ച വിനോദാനുഭവമായി മാറും.
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