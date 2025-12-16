ഹരിത മാതൃകയായി സിയാൽ; ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അംഗീകാരം
ഊർജക്ഷമതയിലെ മികവിനാണ് ഈ നേട്ടം. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാൻ്റ് അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ ലോകോത്തര ഹരിത മാതൃകയാവുകയാണ് സിയാൽ.
Published : December 16, 2025 at 6:46 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (സിയാൽ) പാസഞ്ചർ, കാർഗോ ടെർമിനൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് കൗൺസിലിൻ്റെ നെറ്റ് സീറോ എനർജി റേറ്റിങ് ലഭിച്ചു. കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഊർജോപയോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അംഗീകാരങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വിമാനത്താവള കെട്ടിടങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും നിർമിക്കുന്നതിലും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലും സിയാൽ പുലർത്തുന്ന മികവിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ പുരസ്കാരം. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി (സിഐഐ), ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് കൗൺസിലുമായി (ഐജിബിസി) സഹകരിച്ച് മുംബൈയിലെ ജിയോ വേൾഡ് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 23-ാമത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് കോൺഗ്രസിലാണ് സിയാലിന് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത്.
ഊർജക്ഷമതയിലെ മികച്ച മാതൃക
യാത്രക്കാർക്ക് നൽകിവരുന്ന സൗകര്യങ്ങളിലും വിമാനത്താവള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സിയാൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവാർഡിനായി പരിഗണിച്ചത്. ഊർജ ഉപയോഗം, എയർ കണ്ടീഷനിങ്, സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിങ്, കാര്യക്ഷമമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംഘം വിശദമായി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഐജിബിസി നെറ്റ് സീറോ എനർജി (ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രീ-സർട്ടിഫൈഡ്) റേറ്റിങ് ആണ് സിയാലിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഗ്രീൻ തിങ്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർവീസസിലെ (ജിടിസിഎസ്) ഗ്രീൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റുമാരായ ദീപ ഗണേഷ്, ശ്രീഗണേഷ് വി നായർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ് സുഹാസ്, എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ മനു ജി എന്നിവർ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.
ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പദ്ധതിയിലേക്ക്
ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉത്പാദക വിമാനത്താവളമായി മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവളം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡുമായി (ബിപിസിഎൽ) സഹകരിച്ച് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉത്പാദനത്തിന് സിയാൽ തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവള വളപ്പിൽ 1000 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാൻ്റാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഭാവിയിൽ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധനമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാർബൺ ബഹിർഗമനം പൂജ്യത്തിലെത്തിക്കുക എന്ന ആഗോള ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള സിയാലിൻ്റെ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണിത്.
അംഗീകാരങ്ങളുടെ തുടർച്ച
ഹരിതോർജ ഉത്പാദന മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സിയാലിന് നേരത്തെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. 2015ൽ പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമെന്ന ബഹുമതി സിയാൽ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരമോന്നത പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരമായ 'ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്' പുരസ്കാരവും സിയാലിനെ തേടിയെത്തി.
നിലവിൽ 50 മെഗാവാട്ടിലധികം സൗരോർജ ശേഷിയാണ് സിയാലിനുള്ളത്. സൗരോർജത്തിന് പുറമെ കോഴിക്കോട് അരിപ്പാറയിൽ സ്വന്തമായി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും സിയാൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഊർജമേഖലയിലെ ഈ വൈവിധ്യവൽക്കരണം രാജ്യത്തെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കും മാതൃകയാണ്.
ഊർജസ്വയംപര്യാപ്തതയും കാർഷിക മുന്നേറ്റവും
ഊർജസ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിച്ചതിലൂടെ വൈദ്യുതി ബില്ലിനത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലാഭിക്കാൻ സിയാലിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അധികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി കെഎസ്ഇബി ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഊർജപ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കുന്നതിലും സ്ഥാപനം പങ്കുവഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സൗരോർജ പാനലുകൾക്ക് താഴെ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്ന അഗ്രി-വോൾട്ടായിക് സമ്പ്രദായവും സിയാൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. വികസനവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് സിയാലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഐജിബിസി നെറ്റ് സീറോ എനർജി റേറ്റിങ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ്. വരുംകാലങ്ങളിൽ ഊർജ സംരക്ഷണരംഗത്ത് കൂടുതൽ നൂതനമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഊർജം കൂടിയാണ് ഈ അംഗീകാരം സിയാലിന് നൽകുന്നത്.
Also Read:- പിണറായിയിൽ ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനിടെ സ്ഫോടനം; സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ്റെ കൈപ്പത്തി ചിതറി