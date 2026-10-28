രാജ്യത്ത് ആദ്യം; അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്കും ഡിജിയാത്രയൊരുക്കി കൊച്ചി വിമാനത്താവളം
കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മാലദ്വീപിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ യാത്രാ സൗകര്യം ആദ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്
Published : October 28, 2026 at 7:33 AM IST
എറണാകുളം: രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്കായി ഡിജിയാത്ര സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (സിയാൽ). അത്യാധുനിക ബയോമെട്രിക് സൗകര്യം അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമായി സിയാൽ മാറി.
ചരിത്രനേട്ടം
ഇന്നലെ (2026 ഒക്ടോബർ 27-ന്) കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മാലദ്വീപിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ യാത്രാ സൗകര്യം ആദ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. യാത്രക്കാരുടെ ഇ-പാസ്പോർട്ടുകളും അത്യാധുനിക ബയോമെട്രിക് മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സാങ്കേതികവിദ്യയും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഡിജിയാത്ര സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദിഷ്ട വിമാനക്കമ്പനികളിലെ യാത്രക്കാർക്കാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ടെർമിനൽ പ്രവേശനം, സുരക്ഷാ ബോർഡിങ് എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൗതിക രേഖകളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. യാത്രാ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും വിമാനത്താവളത്തിലെ ക്യൂവും തിരക്കും ഒഴിവാക്കി തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്രാനുഭവം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആഭ്യന്തര തലത്തിലെ വിജയം
2023 ഓഗസ്റ്റ് 15-നാണ് സിയാലിൽ ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാർക്കായി ഡിജിയാത്ര സൗകര്യം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത്. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയ ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ സിയാലിലെ ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരിൽ മൂന്നിലൊരാൾ വീതം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തര തലത്തിലുണ്ടായ ഈ വൻ വിജയം മുൻനിർത്തിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരിലേക്കും സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സിയാൽ തീരുമാനിച്ചത്.
സാങ്കേതികവിദ്യ വിറ്റഴിച്ച് സിയാൽ
സിയാലിൻ്റെ സ്വന്തം ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ വിഭാഗം തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇ-ബോർഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഡിജിയാത്ര സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കരുത്ത്. സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വികസിപ്പിച്ച ഇത്തരം അത്യാധുനിക സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് കൈമാറി ബിസിനസ്സ് വ്യാപിപ്പിക്കാനും സിയാൽ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. സിയാലിൻ്റെ പുതിയ കൺസൾട്ടൻസി സംരംഭമായ ഏവിയേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് വഴിയായിരിക്കും ഇത് നടപ്പിലാക്കുക.
വിമാനത്താവള വികസനം, പ്രവർത്തനം, സാങ്കേതികവിദ്യാ നിർമാണം എന്നിവയിൽ സിയാൽ ആർജിച്ച പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അനുഭവസമ്പത്തും വൈദഗ്ധ്യവും രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും വ്യോമയാന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സിയാലിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങളുടെ ആദ്യ ഉപഭോക്താവായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദുർഗാപുർ വിമാനത്താവളം കരാറൊപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു. യാത്രക്കാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാൻ സിയാൽ നിർമിച്ച പാസഞ്ചർ വെരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആദ്യമായി ദുർഗാപുർ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.
ലക്ഷ്യം മികച്ച യാത്രാനുഭവം
വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ആധുനികവും സൗകര്യപ്രദവുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകാനാണ് സിയാൽ എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഐഎഎസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്കായി ഡിജിയാത്ര സൗകര്യം വ്യാപിപ്പിച്ചത്. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഏവിയേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ട് സർവീസസ് വഴി മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കാനും സിയാലിൻ്റെ സാങ്കേതിക മികവ് രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിജിയാത്രയുടെ പ്രവർത്തനവും ഗുണങ്ങളും
ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ യാത്രാനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംവിധാനമാണ് ഡിജിയാത്ര. ഇ-പാസ്പോർട്ടും ഡിജിയാത്ര ആപ്പിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത വിവരങ്ങളും ഉള്ള, എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കാണ് നിലവിൽ ഈ സൗകര്യം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നവംബർ ഒന്നു മുതൽ ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ചെന്നൈ, അമൃത്സർ എന്നീ ആറ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ട്രയലുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്.
വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ എൻട്രി ഗേറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്, ബോർഡിങ് ഗേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരി നിൽക്കാതെ വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകാം എന്നതാണ് പ്രധാന നേട്ടം. ടിക്കറ്റോ പാസ്പോർട്ടോ ഐഡി കാർഡോ ഓരോ കൗണ്ടറിലും കാണിക്കേണ്ടതില്ല. യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഡിജിയാത്രയുടെ കേന്ദ്രീകൃത സെർവറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കില്ല. വിവരങ്ങൾ ഫോണിലെ സുരക്ഷിതമായ വാലറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുക.
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യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇത് എയർപോർട്ടുമായി പങ്കിടുകയും യാത്ര കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറിനകം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഡിജിയാത്ര ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആധാർ കാർഡുമായോ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുമായോ ബന്ധിപ്പിച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒടിപി വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഡിജിലോക്കർ വഴിയോ ആധാർ വഴിയോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത ശേഷം വ്യക്തതയുള്ള ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന ടിക്കറ്റ് ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ വിമാനത്താവളവുമായി പങ്കിടാം. എയർപോർട്ടിലെ ഡിജിയാത്ര ഇ-ഗേറ്റിൽ എത്തി കാമറയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഗേറ്റ് തനിയെ തുറക്കുന്നതാണ് സംവിധാനം.
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