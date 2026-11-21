സിയാലിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് അഫ്കോം കാർഗോയുടെ പുതിയ ഫ്രൈറ്റർ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു
നിലവിൽ ഇൻഡിഗോ, നാഷണൽ, ഫ്ലൈദുബായ് എന്നീ വിമാനക്കമ്പനികളാണ് സിയാലിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര-ആഭ്യന്തര ചരക്ക് വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത്
Published : November 21, 2026 at 12:25 PM IST
എറണാകുളം: അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുനീക്ക മേഖലയിൽ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ല് കൂടി പിന്നിട്ട് കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (സിയാൽ). പ്രമുഖ ചരക്ക് വിമാനക്കമ്പനിയായ അഫ്കോം കാർഗോയുടെ പുതിയ നേരിട്ടുള്ള ഫ്രൈറ്റർ വിമാന സർവീസ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ദുബായ് വേൾഡ് സെൻട്രലിലേക്ക് ആരംഭിച്ചതോടെ സിയാലിൻ്റെ ആഗോള ചരക്കുനീക്ക ശൃംഖല കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇതോടെ സിയാലിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫ്രൈറ്റർ വിമാനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം നാലായി ഉയർന്നു.
നിലവിൽ ഇൻഡിഗോ, നാഷണൽ, ഫ്ലൈദുബായ് എന്നീ വിമാനക്കമ്പനികളാണ് സിയാലിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര-ആഭ്യന്തര ചരക്ക് വിമാന സർവീസുകൾ വിജയകരമായി നടത്തുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമാണ് അഫ്കോം കാർഗോയുടെ പുതിയ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. എല്ലാ ആഴ്ചയും ചൊവ്വ, ശനി ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഓരോ സർവീസിലും 20 ടൺ വരെ ചരക്ക് വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക ബോയിങ് 737-800 ഫ്രൈറ്റർ വിമാനമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ചരക്കുനീക്ക ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു
അഫ്കോം കാർഗോയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഫ്രൈറ്റർ വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് സിയാലിൻ്റെ ചരക്കുനീക്ക ശേഷി വർധിപ്പിക്കും. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ദുബായ് വേൾഡ് സെൻട്രലിലേക്കുള്ള ഈ നേരിട്ടുള്ള സർവീസ്, വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ചരക്കുനീക്ക ശേഷി ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കേരളത്തിലെ കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകുകയും ചെയ്യും. കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ, സമുദ്രോത്പന്നങ്ങൾ, വ്യാവസായിക സാമഗ്രികൾ എന്നിവ വേഗത്തിൽ ഗൾഫ് വിപണികളിൽ എത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും കേരളത്തിലെ കർഷകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ കാർഗോ സർവീസ്.
റെക്കോഡ് നേട്ടവുമായി സിയാൽ
സമീപകാലത്ത് ചരക്കുനീക്കത്തിൽ വലിയ കുതിപ്പാണ് സിയാൽ നടത്തുന്നത്. 2026ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ സിയാലിൽ നിന്നുള്ള വ്യോമ ചരക്കുനീക്കത്തിൽ 21 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 72,178 മെട്രിക് ടൺ ചരക്കാണ് സിയാൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10 ശതമാനം വളർച്ചയാണിത്. ഇതിൽ 76 ശതമാനവും അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുനീക്കമായിരുന്നു. പുതിയ കാർഗോ വെയർഹൗസ് വിപുലീകരണത്തോടെ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വാർഷിക കയറ്റുമതി ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി 1,25,000 മെട്രിക് ടണ്ണായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി സുഗമമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. ഇതിന് പുറമെ, യൂറോപ്പിലേക്കും മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കാർഗോ ശൃംഖല വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് സിയാൽ അധികൃതർ.
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പുതിയ സർവീസിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സിയാലിൽ പ്രത്യേക കേക്ക് മുറിക്കൽ ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്. സുഹാസ് ഐ.എ.എസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജയരാജൻ വി., കാർഗോ വിഭാഗം മേധാവി സതീഷ് കുമാർ പൈ, ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസർ സജി ഡാനിയേൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അഫ്കോം കാർഗോയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചെയർമാൻ ദീപക് പരശുരാമൻ, ഡയറക്ടർമാരായ കണ്ണൻ രാമകൃഷ്ണന്, അംബ ശങ്കർ, ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫിസർ സുനിൽ ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ജനറൽ സെയിൽസ് ഏജൻ്റായ ടി.ടി. ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിക്രം ആർ. എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
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