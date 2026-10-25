28കാരിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചു; ഗർഭിണിയായതോടെ ഉപേക്ഷിച്ചു, സിഐയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ
സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിക്കാൻ രണ്ട് വർഷം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് സിഐ സസ്പെൻഷൻ നടപടി നേരിടുന്നത്.
Published : October 25, 2026 at 7:35 PM IST
പത്തനംതിട്ട: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി 28 കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഗർഭിണിയായതോടെ വാഗ്ദാനത്തില് നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തെന്ന പരാതിയില് ജില്ലാ ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോ (ഡിസിആര്ബി) സിഐ
ടികെ വിനോദ് കൃഷ്ണയെ സര്വീസില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. അച്ചടക്കനടപടിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐജിയാണ് സർവീസില് നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനിയായ യുവതി ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ സിഐ ആയി നേരത്തെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യുവതിയുമായി പരിചയത്തിലാകുന്നത്. പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ യുവതിയെയും കൂടെ കൂട്ടി ഒപ്പം താമസിപ്പിച്ചു.
സിഐ യുവതിക്ക് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി വിവാഹ മോചനം വാങ്ങി വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഉറപ്പ്. ഭാര്യയാണെന്ന വ്യാജനയാണ് യുവതിയെ സിഐ തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് കേസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയപ്പോഴും യുവതിയെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ യുവതി ഗർഭിണിയായതോടെ സിഐ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തില് നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. യുവതി എസ്പിയ്ക്കാണ് പരാതി നൽകിയത്. എസ്പി അന്വേഷണം നടത്തി ഐജിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
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തുടർന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി. സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിക്കാൻ രണ്ടുവർഷം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് സിഐ സസ്പെൻഷൻ നടപടി നേരിടുന്നത്. ഇതിനിടെ സിഐയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണം എന്ന നിലപാടിലാണ് യുവതിയെന്നും സൂചനയുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.
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