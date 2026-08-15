കാലവര്ഷം തിമിര്ത്തു; ചെളിക്കുളമായി ചുഴലി റോഡ്, നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതം കാണാതെ അധികൃതര്
റോഡിൽ തകരാത്ത ഒരിടം പോലുമില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. സർക്കാരും പഞ്ചായത്തും മാറി മാറി വന്നിട്ടും റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടപടിയില്ല.
Published : August 15, 2026 at 8:53 PM IST
വയനാട്: കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ 500ലധികം കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന വയനാട് കൽപ്പറ്റ ചുഴലി റോഡ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. കെഎസ്ആർടിസി ഗാരിജ്, മിൽമ ഡയറി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ പ്രധാന പാത തകർന്നതോടെ കാൽനട യാത്ര പോലും അസാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് റീ ടാറിങ്ങിനുള്ള തുക ലാപ്സായതെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു. റോഡ് അടിയന്തരമായി വീതികൂട്ടി പുനർ നിർമിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
റോഡിൽ തകരാത്ത ഒരിടം പോലും തെരഞ്ഞാൽ കാണില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ചുഴലി റോഡ്. കാലവർഷം കനത്തതോടെ റോഡിലെ കുഴികളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് ചെളിക്കുളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിത്യസംഭവമാണ് ഇവിടെ. കെഎസ്ആർടിസി ഗാരിജ്, മിൽമ ഡയറി തുടങ്ങി പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ.
ഇവിടെ ഏറ്റവും മോശമായ റോഡാണിത്. ഒരു മഴ പെയ്താൽ മുങ്ങി കുളിക്കാനും വാഴ നാടാനുമെല്ലാം പറ്റും ഇവിടെ. റോഡ് മൊത്തം മോശമാണ്. ഇതിലൂടെ പോവുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം അപകടത്തിൽ ആവും. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം വേണം. അതിന് മുൻസിപ്പാലിറ്റി വിചാരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാരനായ ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു.
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അഞ്ഞൂറിലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി താമസിക്കുന്നത്. മിൽമ ഡയറിലേക്കുള്ള ഭാരമേറിയ ടാങ്കർ ലോറികളുടെ നിരന്തരമായ ഓട്ടമാണ് റോഡിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.
നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഴയ മണ്ണെണ്ണ ഗോഡൗൺ മുതൽ ഗോത്ര ഊര് വരെയുള്ള 700 മീറ്ററും ചുഴലി പാലം മുതൽ കയറ്റം വരെയുള്ള 210 മീറ്ററും റീടാർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ പുതിയ ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ തകരാൻ തുടങ്ങി.
ഈ റോഡിന് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. മൂന്ന് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഇതുവരെ പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടില്ല. സർക്കാരും പഞ്ചായത്തും മാറി മാറി വന്നിട്ടും ഇതിൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൽപ്പറ്റ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇത്രയും മോശമായ മറ്റൊരു റോഡില്ല. വളരെ കാലമായി ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ റഫീഖ് പറഞ്ഞു.
ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ റീടാർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ രണ്ട് തവണ ടെൻഡർ വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല. തുടർന്ന് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ച് അനുമതി ലഭിച്ചപ്പോഴേക്കും ആറ് മാസം വൈകുകയും അനുവദിച്ച തുക ലാപ്സാവുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
അധികൃതരുടെ വീഴ്ച മൂലം തുക നഷ്ടപ്പെടുകയും ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വൻ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ. റോഡിൻ്റെ നിർമാണം ഉടൻ പുനരാരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം.
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