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താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് ബൈപാസ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കണം

ഒന്നാം വളവിന് മുകളിലെ ചിപ്പിലിത്തോട്ടിൽ നിന്ന് മരുതിലാവ് വഴി തളിപ്പുഴ ജംഗ്ഷനിലെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ബൈപാസ് വിഭാവനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 4:00 PM IST

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വയനാട്: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ നിർദിഷ്‌ട ചുരം ബൈപാസ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും കാലതാമസത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും വയനാട് ചുരം ബൈപാസ് ആക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വയനാട് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ഓഫീസിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ബൈപാസ് നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നത്.



ജില്ലയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടമായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും അപകടങ്ങൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരമായാണ് ബൈപാസ് പദ്ധതി മുന്നോട്ടുവെക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ നിരവധി വർഷങ്ങളായി ചർച്ചകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയ പദ്ധതിക്ക് ഇനിയും പ്രായോഗിക രൂപം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ചുരം ഒന്നാം വളവിന് മുകളിലെ ചിപ്പിലിത്തോട്ടിൽ നിന്ന് മരുതിലാവ് വഴി തളിപ്പുഴ ജംഗ്ഷനിലെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ബൈപാസ് വിഭാവനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 14.5 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പദ്ധതിയിൽ വനമേഖലയിലൂടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ടണൽ നിർമാണ സാധ്യതയും മുമ്പ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിക്കായി നേരത്തെ സർവേകൾ നടത്തുകയും പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കുകയും സർക്കാർ ബജറ്റിൽ ടോക്കൺ തുക വരെ വകയിരുത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

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അതേസമയം നിലവിൽ ചുരത്തിലെ 6, 7, 8 വളവുകൾ വീതികൂട്ടി നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ വർധിക്കുന്ന വാഹന ഗതാഗതം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ബൈപാസ് മാത്രമാണ് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്നാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നിലപാട്.

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ബൈപാസ് നിർമാണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ സംഗമങ്ങളും പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി വയനാട് ചുരം ബൈപാസ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സമര പരിപാടികൾ നടന്നുവരികയാണ്. ബദല്‍ റോഡുകള്‍ വരുമ്പോള്‍ ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നൊരു പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഏതൊക്കെ പുതിയ റോഡുകള്‍ വന്നാലും ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകില്ല. പക്ഷേ പുത്തന്‍ റോഡുകള്‍ ജില്ലയുടെ വികസനത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കള്‍ പറയുന്നു. രണ്ട് തവണ ഡിപിആറിന് ടെന്‍ഡര്‍ നടപടിയായിട്ടും ഇതെല്ലാം ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണ്. ചുരം ബൈപാസിന് ജനപ്രതിനിധികള്‍ മുന്‍കൈ എടുക്കണമെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി വീണ്ടും സജീവ പരിഗണനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും നടപടികൾ വൈകിയാൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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