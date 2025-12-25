തിരുപ്പിറവി ആഘോഷ ലഹരിയില് ലോകം; അപരിചിതരോടും ദരിദ്രരോടും ദയ കാണിക്കണമെന്ന് വിശ്വാസികളോട് മാർപാപ്പ
ക്രൈസ്തവ ആരാധാനലയങ്ങളില് തിരുപ്പിറവി ആഘോഷം നടന്നു. ബത്ലഹേമില് രണ്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം
ത്യാഗത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും സ്നേഹ സന്ദേശവുമായി മറ്റൊരു ക്രിസ്മസ് കൂടി. കനിവും കരുതലുമാണ് ഈ തിരുപ്പിറവി ദിവസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം. സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യായശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഒരു നല്ല ദിവസമാണ് ക്രിസ്മസ്. ഡിസംബറിലെ തണുപ്പും കരോളിൻ്റെ നാദവും പുല്ക്കൂടിൻ്റെ ഭംഗിയും ഒരുമിച്ച് പ്രകാശപൂതിതമാകട്ടെ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ്. ഈ വിശുദ്ധ നാളില് ഇടിവി ഭാരതിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകള്.
ക്രിസ്മസ് ദിവസമായ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളില് പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകള് നടന്നു. യേശുദേവന്റെ തിരുപ്പിറവി ദിനം ത്യാഗ്യത്തിൻ്റെ വലിയപാഠം പറഞ്ഞു തരുന്നു.
ആശംസകള് നേര്ന്ന് മാർപാപ്പ
വത്തിക്കാനിലെ സെൻ്റ് പീറ്റർ ബസിലിക്കയിൽ ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ തിരുപ്പിറവി ചടങ്ങുകൾക്കും പാതിരാകുർബാനയ്ക്കും കാർമികത്വം വഹിച്ചു. മാർപ്പാപ്പയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള ലിയോ പതിനാലാമൻ്റെ ആദ്യ ക്രിസ്മസ് ആണിത്. നിരവധി അംഗങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ഗായകസംഘവും ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി. ക്രിസമസ് ദിനത്തില് അപരിചിതരോടും ദരിദ്രരോടും ദയ കാണിക്കണമെന്ന് വിശ്വാസികളോട് മാർപാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സഹായം വേണ്ടവനെ അവഗണിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും ക്രിസ്മസ് രാവില് നടന്ന ദിവ്യബലിയിൽ മാർപ്പാപ്പ വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു. ആറായിരത്തോളം പേർ ബസിലിക്കയിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേരിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
ബത്ലഹേമിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം
യേശുദേവന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ബേത്ലഹേമില് രണ്ട് വർഷത്തിനുശേഷമാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം. ഗാസയിലെ യുദ്ധം കാരണം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നില്ല പലസ്തീനിലെ ക്രൈസ്തവർ. നേറ്റിവിറ്റി പള്ളിയിലെ പാതിരാകുര്ബാനയിലും നൂറുകണക്കിനു വിശ്വാസികള് പങ്കെടുത്തു.
ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേര്ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവര്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകള് നേര്ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. മനുഷ്യനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും ശ്രമമങ്ങള് നടത്തുന്ന ഈ വേളയില് ക്രിസ്തു മുന്നോട്ട് വച്ച പുരോഗമന ആശയങ്ങള്ക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
“സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാക്ഷയുടെയും തിളക്കമാര്ന്ന സന്ദേസങ്ങളുമായി വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്മസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും അടിയുറച്ച് ലോകത്തെ പരിവര്ത്തനപ്പെടുത്താന് സ്വന്തം ജീവിതം സമര്പ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓര്മ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ ദിനം മാനവരാശിക്ക് എന്നും പ്രചോദനമാണ്. ചൂഷണത്തിൻ്റെയും അടിച്ചമര്ത്തലിൻ്റെയും എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും നിന്നും മുക്തമായ സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു ലോക ക്രമമാണ് ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം. എല്ലാവര്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകള്” മുഖ്യമന്തി പിണറായന് പറഞ്ഞു.ലോക്ഭവനില് ക്രിസ്മസ് അവധി ഒഴിവാക്കി
ലോക്ഭവനില് ക്രിസ്മസ് അവധി ഒഴിവാക്കി
ലോകമെങ്ങും ക്രിസ്മസ് നിറവിലിരിക്കെ ലോക്ഭവനില് ക്രിസ്മസ് അവധി ഒഴിവാക്കി. ക്രിസ്മസ് ദിവസം എല്ലവരും ഹാജരാകണമെന്ന് ലോക്ഭവന് കണ്ട്രോളർ ഉത്തരവിലൂടെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് അവധി ഒഴിവാക്കിയത് വന് വിവാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. തുടര്ന്ന് നിർബന്ധമായ നിർദേശമല്ലെന്നു കാണിച്ച് ലോക്ഭവൻ പിആർഒ പിന്നീട് വിശദീകരണക്കുറിപ്പിറക്കി.
മുന് പ്രധാനമന്ത്രി അടല്ബഹാരി വാജ്പേയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. ഇന്നത്തെ ദിസം കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ‘ഗുഡ് ഗവേണന്സ്’ ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. വാജ്പേയുടെ ജന്മദിന ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നത്തെ അവധി റദ്ദാക്കയത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി റദ്ദാക്കിയുള്ള നടപടിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിവിജയന് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു.
മോദി ഇന്ന് ഡല്ഹിയിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം സന്ദർശിക്കും
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് ഡല്ഹിയിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം സന്ദർശിക്കും. ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില് ദേവാലയങ്ങള് നടക്കുന്ന പ്രാര്ഥനകളിലും മോദി ഭാഗമാകും. എട്ടരയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് മോദി പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. സിഎൻഐ ആസ്ഥാനമായ കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് ഓഫ് റിഡംപ്ഷനിലാണ് മോദിയുടെ ക്രിസ്മസ് സന്ദർശനം നടക്കുന്നത്.
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ മോദിയോടൊപ്പം ദേവാലയം സന്ദര്ശിക്കും. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും ക്രൈസ്തവർക്കൊപ്പം ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ചാപ്ലിനിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളില് വച്ച് ക്രിസ്മസ് പരിപാടികള് നടക്കും.
ക്രിസ്മസ് ആശംസകള് നേര്ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ബിഷപ്പ് മാർ
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മദിനം വരവേറ്റ് സംസ്ഥാനത്തെ വിശ്വാസികള്. സംസ്ഥാത്തെ ദേവാലയങ്ങളില് നടന്ന പാതിര കുര്ബാനകളില് നിരവധി വിശ്വാസികള് പങ്കെടുത്തു. സിറോ മലബാർ സഭാ ആസ്ഥാനമായ കൊച്ചി സെന്റ് മൗണ്ടിൽ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ തിരുപ്പിറവി ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും പുൽക്കൂടും ക്രിസ്മസും ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും പ്രത്യാശയുടെ തീർത്ഥാടകരാകാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. പാളയം സെൻ്റ് ജോസഫ് മെട്രോ പൊളിറ്റൻ കത്തിഡ്രലിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് ദിന ശുശ്രഷകൾക്ക് ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് ജെ നെറ്റോ നേതൃത്വം നൽകി. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് എതിരായ ആക്രമണം കൂടി കൂടി വരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
യാക്കോബായ സഭ അദ്ധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവ എറണാകുളം ആരക്കുന്നം സെന്റ് ജോർജ്ജ് വലിയ പള്ളിയിൽ ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെന്റ്. മേരീസ് കത്തീഡ്രലില് കര്ദിനാള് മാര് ബസേലിയോസ് ക്ലിമ്മിസ് ബാവ പ്രാര്ത്ഥനാ ചടങ്ങുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി. കോഴിക്കോട് ദേവമാതാ കത്തീഡ്രലിൽ ആർച്ച് ബിഷപ് ഡോ.വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ തിരുപ്പിറവി കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേത്യത്വം നൽകി. എറണാകുളം സെൻ്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന തിരുകർമങ്ങൾക്ക് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ. മാർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ നേതൃത്വം നൽകി.
