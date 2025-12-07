ETV Bharat / state

ക്രിസ്‌മസിന് നാട്ടില്‍ പോവാൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? വഴിയുണ്ട്, രക്ഷകരായി കെഎസ്‌ആര്‍ടിസിയും റെയില്‍വേയും

ഡിസംബർ 19 മുതല്‍ 2026 ജനുവരി 5 വരെ ബെംഗളൂരു, മൈസൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്‌ക്കായി 54 കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

KSRTC SWIFT BUSES (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: ക്രിസ്‌തുമസ് - പുതുവത്സര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധിപേരാണ് നാടണയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ഡല്‍ഹി ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മലയാളികളാണ് അവശ്യമായ സര്‍വീസുകളുടെ അഭാവം മൂലവും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടിയത് മൂലവും വലയുന്നത്.

അവധി ദിനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് നിരവധി വിമാനക്കമ്പനികളും സ്വകാര്യബസുകളും യാത്രാനിരക്ക് കുത്തനെ ഉയർത്തിയതും ഇവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കുത്തനെ വര്‍ധിച്ചതോടെ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനും പാടുപെടുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.

എന്നാല്‍ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി കൂടുതല്‍ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കെഎസ്ആർടിസിയും റെയിൽവേയും. ഡിസംബർ 19 മുതല്‍ ജനുവരി 5 വരെ ബെംഗളൂരു, മൈസൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായി 54 കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചും അധിക സർവീസ് നടത്തും. പ്രത്യേക സർവീസുകളുടെ ബുക്കിങ് ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെഎസ്ആർടിസി

ചെന്നൈയിൽനിന്ന്‌ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലേയ്‌ക്കും തിരിച്ചും അധിക സർവീസ്‌ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം , കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, ബത്തേരി, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, പുനലൂർ, ചേർത്തല, ഹരിപ്പാട്‌, പാല, തൃശൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്‌ എന്നീ ജില്ലകളിലേക്കാണ് അധിക സർവീസ്‌.

ഈ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്കും ഇതുപോലെ സർവീസ് ഉണ്ടാകും. സമാനമായ തരത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന്‌ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലേക്കും തിരിച്ചും അധിക സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിലവിലെ സർവീസുകൾക്ക് പുറമേയാണ് അധിക സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സ്‌പെഷ്യൽ സർവീസ് പുറപ്പെടുന്ന സമയവും റൂട്ടും

സമയംകെഎസ്ആർടിസി ബസ്റൂട്ട്
19.45 ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (SF)കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
20.15ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (SF)കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
21.15ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (SF)കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
23.15ബെംഗളൂരു - കോഴിക്കോട് (SF)കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി
20.45ബെംഗളൂരു - മലപ്പുറം (SF)മൈസൂര്‍, കുട്ട വഴി
17.00 ബെംഗളൂരു - സുൽത്താൻ ബത്തേരി(SFP)മൈസൂര്‍ വഴി
19.15 ബെംഗളൂരു - തൃശ്ശൂര്‍ (S/Exp.) കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
18.30 ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം (S/Dlx.) കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
19.30ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം (Multi Axle) കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
17.30 ബെംഗളൂരു - കൊല്ലം (S/Dlx.) കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
18.20ബെംഗളൂരു - കൊട്ടാരക്കര (AC Seater)കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
18.00ബെംഗളൂരു - പുനലൂര്‍ (S/Dlx.)കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
19.10ബെംഗളൂരു - ചേർത്തലകോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
19.30 ബെംഗളൂരു - ഹരിപ്പാട് (S/Dlx.)കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
19.10ബെംഗളൂരു - കോട്ടയം (S/Exp.)കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
19.50 ബെംഗളൂരു - കോട്ടയം (S/Exp.)കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
19.20ബെംഗളൂരു - പാല (S/Dlx.)കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട് വഴി
20.30ബെംഗളൂരു - കണ്ണൂര്‍ (SF) ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍ വഴി
21.45ബെംഗളൂരു - കണ്ണൂര്‍ (SF)ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍ വഴി
21.15 ബെംഗളൂരു - കണ്ണൂര്‍ (S/Dlx.)ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍ വഴി
22.00 ബെംഗളൂരു - പയ്യന്നൂര്‍ (S/Dlx.)ചെറുപുഴ വഴി(alternative days)
22.10ബെംഗളൂരു - പയ്യന്നൂര്‍ (S/Exp.) ചെറുപുഴ വഴി(alternative days)
21.40
  1. 21.40 ബെംഗളൂരു - കാഞ്ഞങ്ങാട് (S/Dlx.) - ചെറുപുഴ വഴി
ചെറുപുഴ വഴി
19.30 ബെംഗളൂരു - തിരുവനന്തപുരം (Multi Axle)നാഗര്‍‍കോവില്‍ വഴി
18.30 ചെന്നൈ – തിരുവനന്തപുരം (S/Dlx.)നാഗര്‍‍കോവില്‍ വഴി
19.30ചെന്നൈ – എറണാകുളം (S/Dlx.) സേലം, കോയമ്പത്തൂര്‍ വഴി

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള അധിക സർവീസുകള്‍

സമയംകെഎസ്ആർടിസി ബസ്റൂട്ട്
20.15കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (SF) മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
21.45കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (SF) മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
22.15കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (SF) മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
22.30കോഴിക്കോട് - ബെംഗളൂരു (SF) മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
20.00മലപ്പുറം - ബെംഗളൂരു (SF)മാനന്തവാടി, കുട്ട വഴി
20.00സുൽത്താൻബത്തേരി - ബെംഗളൂരു (SF)മൈസൂര്‍ വഴി
21.15തൃശൂര്‍ - ബെംഗളൂരു (S/Exp.)കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
19.00 എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.)കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
19.30എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.)കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
20.00എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു (Multi Axle)കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
18.00കൊല്ലം - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
15.10പുനലൂര്‍ - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
17.20കൊട്ടാരക്കര - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
17.40ഹരിപ്പാട് - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.)കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
18.10കോട്ടയം - ബെംഗളൂരു (S/Exp.)കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
18.30കോട്ടയം - ബെംഗളൂരു (S/Exp.) കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
19.00പാല - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.) കോയമ്പത്തൂര്‍, സേലം വഴി
20.10കണ്ണൂര്‍ - ബെംഗളൂരു (SF)മട്ടന്നൂര്‍, ഇരിട്ടി വഴി
21.40കണ്ണൂര്‍ - ബെംഗളൂരു (SF)മട്ടന്നൂര്‍, ഇരിട്ടി വഴി
21.30 കണ്ണൂര്‍ – ബെംഗളൂരു (S/Dlx.)മട്ടന്നൂര്‍, ഇരിട്ടി വഴി
20.15പയ്യന്നൂര്‍ - ബെംഗളൂരു (S/Dlx.)ചെറുപുഴ, മൈസൂര്‍ വഴി(alternative days)
20.25 പയ്യന്നൂര്‍ - ബെംഗളൂരു (S/Exp.) ചെറുപുഴ, മൈസൂര്‍ വഴി(alternative days)

ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ www.onlineksrtcswift. com എന്ന ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുവഴി ലഭിക്കുന്നതാണ്.ente ksrtc neo oprs എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും സീറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി തിരുവനന്തപുരം - 9188933716, എറണാകുളം - 9188933779, കോഴിക്കോട് - 9188933809, കണ്ണൂർ - 9188933822, ബെംഗളൂരു - 9188933820 എന്നീ നമ്പറുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

റെയിൽവേ

യാത്രക്കാർക്ക് സമയബന്ധിതവും സുഖകരവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതിനും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ അധിക കോച്ചുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി. വർധിച്ചുവരുന്ന യാത്രാ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലുടനീളമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ സർവ്വീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസ്

  • ട്രെയിൻ നമ്പർ 04080 ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ (ശനി, ഡിസംബർ 06, 2025) ഉച്ചയ്ക്ക് 13.35 ന് ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച 2:50 ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ എത്തും. പൽവാൽ, കോട്ട, രത്‌ലം, വഡോദര, ഉദ്‌ന, വസായ് റോഡ്, പൻവേൽ, രോഹ, രത്‌നഗിരി, തിവിം, മഡ്‌ഗാവ്, കാർവാർ, കുംത, ബൈന്ദൂർ, കുന്ദാപുര, ഉഡുപ്പി, മംഗളൂരു ജങ്‌ഷൻ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, ഷൊർണൂർ, തൃശൂർ എന്നിവയാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ.
  • ട്രെയിൻ നമ്പർ 06147 എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ - യെലഹങ്ക സ്പെഷ്യൽ 2025 ഡിസംബർ 07 ഞായറാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം 4.20 ന് എറണാകുളം ജങ്‌ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ 8.30 ന് യെലഹങ്കയിൽ എത്തിച്ചേരും. ആലുവ, തൃശൂർ , ഷൊർണൂർ, പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ, പോത്തനൂർ, തിരുപ്പൂർ, ഈറോഡ്, സേലം, ബംഗാരപേട്ട്, വൈറ്റ്ഫീൽഡ്, കൃഷ്‌ണരാജപുരം എന്നിവയാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ. മടക്കയാത്രയിൽ ട്രെയിൻ നമ്പർ 06148 യെലഹങ്ക - എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ 2025 ഡിസംബർ 08 തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ 10.00 ന് യെലഹങ്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 22.15 ന് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിച്ചേരും.
  • ട്രെയിൻ നമ്പർ 06012 നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ - താംബരം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സ്പെഷൽ 2025 ഡിസംബർ 07 ഞായറാഴ്‌ച 23.15 മണിക്ക് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം 11.15 മണിക്ക് താംബരത്ത് എത്തിച്ചേരും. തിരുനെൽവേലി ജങ്ഷൻ, കോവിൽപട്ടി, സത്തൂർ, വിരുദുനഗർ, മധുര, ദിണ്ടിഗൽ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, വൃദ്ധാചലം, വില്ലുപുരം, ചെങ്കൽപട്ട് എന്നിവയാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ. മടക്കയാത്രയിൽ, ട്രെയിൻ നമ്പർ 06011 താംബരം - നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സ്പെഷൽ 2025ഡിസംബർ 08 തിങ്കളാഴ്‌ച 15.30 മണിക്ക് താംബരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം 04.15 മണിക്ക് താംബരത്ത് എത്തിച്ചേരും.
  • ട്രെയിൻ നമ്പർ 06108 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് - ചെന്നൈ എഗ്‌മോർ എക്‌സ്‌പ്രസ് 2025 ഡിസംബർ 07 ഞായറാഴ്ച 15.45 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം 11.20 മണിക്ക് ചെന്നൈ എഗ്‌മോറിലെത്തും. പെരമ്പൂർ, കാട്‌പാടി, ജോലാർപേട്ട, സേലം, ഈറോഡ്, തിരുപ്പൂർ, പോടന്നൂർ, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ , എറണാകുളം ടൗൺ, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കൊല്ലം എന്നിവയാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ. മടക്ക യാത്രയിൽ, ട്രെയിൻ നമ്പർ 06107 ചെന്നൈ എഗ്‌മോർ - തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എക്‌സ്‌പ്രസ് സ്പെഷൽ 2025 ഡിസംബർ 08 തിങ്കളാഴ്‌ച 13.50 മണിക്ക് ചെന്നൈ എഗ്‌മോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം 08.00 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിലെത്തും.
  • നാഗർകോവിൽ - മഡ്ഗാവ് (ഗോവ) - നാഗർകോവിൽ വീക്ക്‌ലി സ്പെഷ്യൽ (06083/06084)
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 06083: നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഡിസംബർ 23, 30, ജനുവരി 6 തീയതികളിൽ (ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ) രാവിലെ 11.40-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 08.50-ന് മഡ്ഗാവിൽ എത്തും.
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 06084: മഡ്ഗാവിൽ നിന്നും ഡിസംബർ 24, 31, ജനുവരി 7 തീയതികളിൽ (ബുധനാഴ്ചകളിൽ) രാവിലെ 10.15-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 11.00-ന് നാഗർകോവിലിൽ എത്തും.
    കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകൾ: തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ, കൊല്ലം, കായംകുളം, മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശേരി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ടൗൺ, ആലുവ, തൃശൂർ, ഷൊർണൂർ, തിരൂർ, കോഴിക്കോട്, വടകര, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്.
  • മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ - തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് - മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ (06041/06042)
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 06041: മംഗളൂരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഡിസംബർ 7, 14, 21, 28, ജനുവരി 4, 11, 18 തീയതികളിൽ (ഞായറാഴ്ചകളിൽ) വൈകിട്ട് 06.00-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 06.30-ന് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ എത്തും. ട്രെയിൻ നമ്പർ 06042: തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഡിസംബർ 8, 15, 22, ജനുവരി 5, 12, 19 തീയതികളിൽ (തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ) രാവിലെ 08.30-ന് പുറപ്പെട്ട് അതേദിവസം രാത്രി 08.30-ന് മംഗളൂരുവിൽ എത്തും. കോട്ടയം വഴിയാണ് സർവീസ്.
  • ചർലപ്പള്ളി - കൊല്ലം - ചർലപ്പള്ളി എക്സ്പ്രസ് (07119/07120)
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 07119: ചർലപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഡിസംബർ 17, 31 തീയതികളിൽ (ബുധനാഴ്ചകളിൽ) രാവിലെ 10.30-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10.00-ന് കൊല്ലത്തെത്തും.
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 07120: കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഡിസംബർ 19, ജനുവരി 2 തീയതികളിൽ (വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ) പുലർച്ചെ 02.30-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 01.20-ന് ചർലപ്പള്ളിയിൽ എത്തും.
    റൂട്ട്: സിക്കന്ദരാബാദ്, റായ്ച്ചൂർ, ഗുന്തക്കൽ, തിരുപ്പതി, കാട്പാടി, സേലം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം വഴി.
  • ചർലപ്പള്ളി - കൊല്ലം - ചർലപ്പള്ളി സ്പെഷ്യൽ (വാറങ്കൽ, വിജയവാഡ വഴി) (07121/07122)
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 07121: ചർലപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഡിസംബർ 20-ന് (ശനിയാഴ്ച) രാവിലെ 11.15-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10.00-ന് കൊല്ലത്തെത്തും.
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 07122: കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഡിസംബർ 22-ന് (തിങ്കളാഴ്ച) പുലർച്ചെ 02.30-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30-ന് ചർലപ്പള്ളിയിൽ എത്തും.
    റൂട്ട്: വാറങ്കൽ, വിജയവാഡ, നെല്ലൂർ, തിരുപ്പതി, കാട്പാടി, സേലം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം വഴി.
  • സിർപൂർ കാഗസ്‌നഗർ - കൊല്ലം - ചർലപ്പള്ളി എക്സ്പ്രസ് (07117/07118)
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 07117: തെലങ്കാനയിലെ സിർപൂർ കാഗസ്‌നഗറിൽ നിന്നും ഡിസംബർ 13-ന് (ശനിയാഴ്ച) രാവിലെ 10.00-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10.00-ന് കൊല്ലത്തെത്തും.
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 07118 (മടക്കയാത്ര): കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഡിസംബർ 15-ന് (തിങ്കളാഴ്ച) പുലർച്ചെ 02.30-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30-ന് ചർലപ്പള്ളിയിൽ (ഹൈദരാബാദ്) എത്തും.
    പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകൾ: വിജയവാഡ, തിരുപ്പതി, കാട്പാടി, സേലം, ഈറോഡ്, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം.
  • ഹസൂർ സാഹിബ് നാന്ദേഡ് - കൊല്ലം - ചർലപ്പള്ളി സ്പെഷ്യൽ (07123/07124)
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 07123: നാന്ദേഡിൽ നിന്നും ഡിസംബർ 24-ന് (ബുധനാഴ്ച) പുലർച്ചെ 04.25-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10.00-ന് കൊല്ലത്തെത്തും.
    ട്രെയിൻ നമ്പർ 07124 (മടക്കയാത്ര): കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഡിസംബർ 26-ന് (വെള്ളിയാഴ്ച) പുലർച്ചെ 02.30-ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30-ന് ചർലപ്പള്ളിയിൽ (ഹൈദരാബാദ്) എത്തും. മടക്കയാത്ര ചർലപ്പള്ളി വരെ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
    റൂട്ട്: നിസാമാബാദ്, കരിംനഗർ, വാറങ്കൽ, വിജയവാഡ, തിരുപ്പതി, കാട്പാടി, സേലം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം വഴി.

യാത്രക്കാരുടെ അധിക തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ അധിക കോച്ചുകൾ നൽകും:

  1. 2025 ഡിസംബർ 06 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 12695 എംജിആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ് യാത്രയിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ച് നൽകും.
  2. 2025 ഡിസംബർ 07 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 12696 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ - എംജിആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ് യാത്രയിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ച് നൽകും.
  3. 2025 ഡിസംബർ 08 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 20635 ചെന്നൈ എഗ്മോർ - കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ അനന്തപുരി എക്‌സ്‌പ്രസ് യാത്രയിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ച് കൂടി നൽകും.

