ക്രിസ്മസ് നിറവില് കടലും; അറേബ്യൻ കടലും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലും ആവേശത്തിരയില്, കാര്ഗോ ഷിപ്പില് ചുവട് വച്ച് മലയാളികളും
അൽ ജുബൈൽ ചരക്കുകപ്പലിലും ആഘോഷങ്ങള് പൊടിപൊടിക്കുന്നു, ജോലിയുടെ ഇടവേളകളിലാണ് ആഘോഷം.
Published : December 25, 2025 at 10:14 AM IST
കണ്ണൂർ: വിശുദ്ധൻ്റെ പിറന്നാള് ആഘോഷം കടലിലും. ലൊകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികള് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിലാണ്. കൊടും തണുപ്പില് കടലിലെ തിരകളോട് മല്ലിടുന്ന കാര്ഗോ ഷിപ്പുകളിലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുന്നു. സാൻ്റയുടെ വേഷം കെട്ടിയും, കേക്ക് കട്ടിങും നടത്തിയും ആവേശത്തിമിര്പ്പിലാണിവര്. ക്രിസ്മസ് ദിവസം ഉറ്റവരുടെ കൂടെ നാട്ടില് ഇല്ലെങ്കിലും പല ദേശക്കാരുടെ കൂടെ വിശുദ്ധൻ്റെ പിറന്നാള് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് കപ്പല് ജീവനക്കാർ.
ചെങ്കടലും സൂയസും കടന്ന് പോകുന്ന ചരക്കുകപ്പലുകളിലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ നാദം മുഴങ്ങിക്കേള്ക്കുന്നത്. ഒഴുകുന്ന കപ്പലിലെ ഡെക്കിൽ പല ദേശക്കാരുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങള് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അറേബ്യൻ കടലിലും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലും ക്രിസ്മസ് ആവേശത്തിര ഇളക്കത്തിലാണ്. സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് സൗദിയുടെ തീരത്തെടുക്കുന്ന അൽ ജുബൈൽ ചരക്കുകപ്പലിലും ആഘോഷങ്ങള് പൊടിപൊടിക്കുന്നു.
കടലിലെ കൊടും തണുപ്പിലും മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള കപ്പല് ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചുവടുവച്ചു തുടങ്ങി. ഡക്കർ റാലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാറുകൾ ബൈക്കുകൾ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ആംബുലൻസുകൾ അടക്കം കയറ്റി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പലാണിത്. അൽ ജുബൈൽ നഗരത്തില് ജോലിയുടെ ഇടവേളകളിലാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം. ക്യാപ്റ്റൻ നന്ദകിഷോറും ചീഫ് എൻജിനീയർ സുരേന്ദ്രനും ആഘോഷം മൂഡിലാണ്.
ചീഫ് ഓഫിസർ ശ്രീജിത്ത്, സെക്കൻഡ് എൻജിനീയർ ബിബിൻ ബേബി എന്നിവർ കാര്ഗോ കപ്പലുകളിലെ മലയാളിജീവനക്കാരാണ്. കൊച്ചിക്കാരായ ജുബിൻ, ആദിൽ, ആദർശ്, മഹേഷ് ജയ്സൺ, അമൽരാജ്, എന്നിവർ കപ്പലിൽ ഒരു കൊച്ചിമൂട് തീർക്കുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ആഘോഷപ്പെരുമഴ മറ്റ് ദേശക്കാര്ക്ക് പകര്ന്ന് നല്കാനും ഇവര് മുന്പന്തിയിലായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ പ്രദീപ് മണിയേരി പാലക്കാട് സ്വദേശി ബെന്നി കോട്ടയം സ്വദേശി അക്ഷയ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഗസൽ എന്നിവരും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. മലയാളികള് കൂടാതെ 6 അറബ് വംശജരും കപ്പലിനെ ഒരു ഉത്സവ മുറിയാക്കി. അതിരുകളില്ലാത്ത കടലിൽ ജാതിയും മതവും ഭാഷയും തിരിക്കാത്ത ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ച് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ഒത്തുകൂടും കേക്ക് മുറിക്കുകയും ചെയ്തു.
പലദേശത്ത് പല സംസ്കാരത്തില് ഉള്ളവര് ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഭിന്നിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഭാവിയാണ് മുന്നില് കാണുന്നത്. ക്രിസ്പാപ്പയുടെ വേഷം കെട്ടിയാണ് കപ്പലില് ആഘോഷം തിമിര്ക്കുന്നത്. സ്വന്തം ദേശത്ത് നിന്ന് വിട്ട് നിന്നാലും ആഘോഷങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സാനിധ്യം തരും.
Also Read:തിരുപ്പിറവി സ്മരണയില് ലോകം, ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് രാവ്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം