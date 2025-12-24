ഇത് 'കാരുണ്യ കരോൾ'; നാടാകെ ഒന്നിച്ച്, കരോള് പാടി കിട്ടുന്ന പണം നിർധനർക്ക്
നാടാകെ ഒന്നിച്ച് കരോള് പാടി ലഭിക്കുന്ന തുക നിര്ധനര്ക്കും ചികിത്സ തേടുന്നവര്ക്കുമാണ് ഇവര് നല്കുന്നത്. തളര്ന്ന് പോയവര്ക്ക് താങ്ങായി, ഒറ്റപ്പെട്ടവരെ ഒപ്പം നിര്ത്തി കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്മസ് അര്ഥവത്താകുന്നത് എന്നാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത്.
Published : December 24, 2025 at 5:29 PM IST
ഇടുക്കി: ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളിലാണ്... വിപുലവും എന്നാൽ ലളിതവുമായ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം കൊണ്ട് കളറാക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയി സേനാപതി പഞ്ചായത്തിലെ മാങ്ങാത്തൊട്ടി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിരാലംബർക്ക് സംയുക്ത കരോള് ഗാനം പാടി സഹായം എത്തിക്കുകയാണ് ഈ ക്രിസ്തുമസ് കാലത്ത്.
കാന്തിപ്പാറ സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പള്ളി, മാങ്ങാത്തൊട്ടിയിലെ സെൻ്റ് ജോൺസ് സിഎസ്ഐ പള്ളി, സെൻ്റ്. ജോൺസ് യാക്കോബായ എന്നീ പള്ളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാരുണ്യ കരോൾ വർഷങ്ങളായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കരോള് നടത്തി കിട്ടുന്ന തുക സമൂഹത്തില് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര്ക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാറുണ്ട് സംഘാടകർ. ആത്മീയമായ ഉണര്വ്വും ആഘോഷവും മാത്രമല്ല ജീവകാരുണ്യ ദിനം കൂടിയാണ് ഓരോ ക്രിസ്മസ് എന്ന് കൂടി ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് മാങ്ങാത്തൊട്ടി എന്ന ഗ്രാമം.
സംയുക്ത കരോൾ നടത്തി സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തുന്ന മാങ്ങാത്തൊട്ടിയെന്ന കാർഷിക ഗ്രാമത്തിനു പിന്തുണയുമായി നിരവധിപേരാണ് എത്തുന്നത്. സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക് അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനവും കരോൾ സംഘത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. നിർധരരായ രോഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് കരോളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാവർഷവും മനോഹരമായി നടക്കാറുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും സഹായിക്കുകയും പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാന്തിപ്പാറ പള്ളി വികാരി പറഞ്ഞു.
"2013 ഓടെയാണ് മാങ്ങതൊട്ടിയിൽ സംയുക്തമായ കരോൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. നിർധനരായ രണ്ട് രോഗികളെ സഹായിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഈ വർഷത്തെ കരോളിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുപിറവിയാണ് ക്രിസ്തുമസ്. സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും സന്ദേശമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർക്ക് നൽകുക," കാന്തിപ്പാറ പള്ളി വികാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിപുലമായ രീതിയിലാണ് മാങ്ങതൊട്ടിയിലെ കരോൾ നടന്നത്. താളമേളങ്ങളുടെയും ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഗാനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ പാപ്പമാരും ആടിത്തിമിർത്തു. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ കരോളിൽ ഒത്തു ചേർന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമായി കരോൾ സംഘങ്ങളെ തടയുന്ന നിരവധിയായ സംഭവങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളുമെന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.
താളമേളങ്ങളുടെയും ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് കരോൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഈ പുണ്യ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒത്തുചേരുന്നു. ഉണ്ണിയേശു കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഭൂജാതനായത് ലോക ശാന്തിയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും പുറമെ നിർധനർക്കും അശരണർക്കും തണലേകാനാണ് എന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് മാങ്ങാത്തൊട്ടിയിലെ ഈ സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ പരിപാടി പകർന്ന് നൽകുന്നത്.
