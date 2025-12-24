ന്യുജെൻ സ്റ്റെപ്പുകളുമായി ആടിതിമിർത്ത് പാപ്പാമാർ; ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ നിറവിൽ ഇടുക്കി
ജില്ലയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലായുള്ള വിവിധ സംഘടനകളുടെയും ക്ലബുകളുടെയും പള്ളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
Published : December 24, 2025 at 8:18 PM IST
ഇടുക്കി: ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കരോളും, പുൽക്കൂട് ഒരുക്കലും, ക്രിസ്മസ് സാൻ്റമാരും, നക്ഷത്രങ്ങളും, വർണാഭമായ ലൈറ്റുകളും എല്ലാമായി ഒരു ക്രിസ്മസിനെ കൂടി വരവേൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഇടുക്കി ജില്ല.
ജില്ലയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലായുള്ള വിവിധ സംഘടനകളുടെയും ക്ലബുകളുടെയും പള്ളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചെറു പട്ടണങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തവണ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്.
ദീപാലങ്കാരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ ടൗണുകളിൽ വിവിധ മത്സരങ്ങളും കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയെ ഉത്സവലഹരിയിലാക്കുന്നത്. കരോൾ ഗാനം, ക്രിസ്മസ് പാപ്പാ, ഫ്ലാഷ് മോബ് തുടങ്ങി ആളുകളെ ആവേശത്തിലാക്കുന്ന വിവിധ മത്സരങ്ങളും കലാപരിപാടികളുമാണ് നടക്കുന്നത്. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ, ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ, വിവിധ പളളികളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർഥികൾ തുടങ്ങിയവരാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഗ്രാമ അന്തരീക്ഷത്തെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുന്ന കരോൾ ഗാന മത്സരങ്ങളാണ് ആഘോഷങ്ങളിലെ പ്രധാന ഐറ്റം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുമായി മലകയറിയെത്തുന്ന നിരവധി കരോൾ ടീമുകൾ മത്സരത്തിന് കൂടുതൽ ആവേശം പകരുന്നു. പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തുന്ന കരോൾ ടീമുകളുടെ സംഗമ കാഴ്ച ആഘോഷങ്ങളുടെ ആവേശത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേയ്ക്കും എത്തിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു വശത്താകട്ടെ കരോൾ ഗാന മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങ് തകർക്കുന്നതും കാണാം. വർണാഭമായ ലൈറ്റുകളാൽ അലങ്കരിച്ച വേദിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളും ബലൂണുകളുമായി നൃത്ത ചുവടുളോടെയാണ് കരോൾ ഗാന മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങ് തകർക്കുന്നത്. കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായിട്ടുള്ള പാപ്പാ മത്സരം മലയോരമേഖലയെ കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്നു.
ന്യുജെൻ സ്റ്റെപ്പുകളുമായി പാപ്പാമാർ ആടി തിമിർക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗ്രാമവാസികളും ചുവടുകൾ വക്കുന്നതോടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അലയടികൾ ഇടുക്കിയുടെ മലനിരകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആഘോഷങ്ങൾ ഓരോന്നും പടികടന്ന് എത്തുമ്പോൾ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും ഇടുക്കിയുടെ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങൾ മറന്നില്ല.
ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ റോഡ് ഷോകളായി നൃത്തത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമായി ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകിയാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഫ്ലാഷ് മോബ് നഗരവീഥിയിൽ അരങ്ങേറിയത്. ഒപ്പം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കരോൾ ആണ് മലയോരമേഖലയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. നിരാലംബരായവര്ക്ക് സംയുക്ത കരോള് ഗാനം പാടി സഹായം എത്തിക്കാനും ജില്ലയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ മറക്കാറില്ല.
പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇത്തവണയും പ്രായഭേദമന്യേ അവർ ആഘോഷങ്ങൾ കൂടുതൽ ശോഭയോടെ കൊണ്ടാടുന്നു.കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ആവേശത്തിൻ്റയും അലയടികളാണ് ഓരോ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവും ഇടുക്കിയുടെ മലയോര നിവാസികൾക്ക്.
Also Read: ഇത് 'കാരുണ്യ കരോൾ'; നാടാകെ ഒന്നിച്ച്, കരോള് പാടി കിട്ടുന്ന പണം നിർധനർക്ക്