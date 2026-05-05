ബിജെപിക്ക് വിനയായത് എഫ്സിആർഎയോ? ക്രിസ്ത്യൻ ഔട്ട് റീച്ച് ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് സൂചന
Published : May 5, 2026 at 7:53 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ബിജെപിയെ കൈവിട്ടെന്ന് ഫലസൂചനകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻ ബിജെപിയും സംഘപരിവാറും നടത്തിയ ക്രിസ്ത്യൻ ഔട്ട്റീച്ച് പാളിയെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രബല ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമുള്ള മധ്യകേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഒരുസീറ്റ് പോലും നേടാനായില്ല. തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടാമതെത്തിയത് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റൊരിടത്തും കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തമായ സൂചന.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പാർലമെൻ്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച എഫ്സിആർഎ(FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT- വിദേശസംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം)ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ കടുത്ത അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രബല സഭകളായ സീറോ മലബാർ, ഓർത്തഡോക്സ്, സീറോ മലങ്കര എന്നിവരുടെ മതമേലധ്യക്ഷൻമാർ പരസ്യവിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. സഭകളുടെ വിമർശനത്തെ കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിന് പുറമേ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതർ, കന്യാസ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് നേരെ നടന്ന അക്രമസംഭവങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയി. എഫ്സിആർഎ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി തന്നെ നൽകിയ വിശദീകരണം മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാനും സഭകൾ തയാറായില്ല.
ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ പല തവണ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരോട് തങ്ങളുടെ ആശങ്ക കെസിബിസിയും സിബിസിഐയും അടക്കമുള്ള ക്രൈസ്തവ സംവിധാനങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടും കൃത്യമായ നടപടികൾ എടുക്കാതിരുന്നതും ബിജെപിയോടുള്ള വിശ്വാസ്യത തകരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഡോ. ബി ഗോപകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കിസ്ത്യൻ ഔട്ട് റീച്ച് വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇങ്ങനെയാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവല്ലയിൽ ബിജെപിയിലേക്ക് ഒഴുകിയത് ഇടത് വോട്ടുകൾ
പ്രചാരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ടെത്തിയ തിരുവല്ല നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കണക്കുകൾ വളരെ രസകരമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന അശോകൻ കുളനട 22674 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട വോട്ടുകളിൽ അന്ന് 16.25 ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ അനൂപ് ആൻ്റണി അത് 43078 വോട്ടുകളാക്കി മാറ്റി. വോട്ട് ശതമാനം 30.61 ആയി ഉയർന്നു. യുഡിഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ വർഗീസ് മാമൻ 53224 വോട്ടുകളും ഇടത് സ്ഥാനാർഥിയായ മാത്യുടി തോമസ് 42023 വോട്ടുകളും കരസ്ഥമാക്കി. 10146 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയം.
കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിൽ നിന്നും 1201 വോട്ടുകളാണ് വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ അധികമായുണ്ടായിരുന്നത്. 2021ൽ 62178 വോട്ടുകൾ പിടിച്ച് വിജയിച്ച മാത്യു ടി തോമസിന് ഇത്തവണ നഷ്ടം 20155 വോട്ടുകളാണ്. അത് നേരെ പോയത് ബിജെപിയിലേക്കാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ കുഞ്ഞുകോശി പോൾ പിടിച്ചത് 50757 വോട്ടുകളാണ്. ഇത്തവണ 53224 വോട്ടുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ യുഡിഎഫ് 2467 വോട്ടുകൾ അധികമായി പിടിച്ചുവെന്നും കണക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടത് പാളയത്തിൽ നിന്നും ബിജെപിയിലേക്ക് വോട്ടുകൾ ഒഴുകിയെന്നതാണ് ഫലം തെളിയിക്കുന്നത്.
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ കാലിടറിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക്
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ക്രൈസ്തവ സമുദായംഗവുമായ ജോർജ്ജ് കുര്യനാണ് ഇക്കുറി ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ 2021ൽ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ വോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിർത്താനായില്ല. അന്ന് 29157 വോട്ടുകളാണ് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം നേടിയത്. ഇത്തവണ 26984 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് നേടാനായത്. മണ്ഡലത്തിൽ 56646 വോട്ടുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ റോണികെ ബേബി വിജയിച്ചപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എൻ ജയരാജ് 50874 വോട്ടുകൾ നേടി രണ്ടാമതായി ഫിനീഷ് ചെയ്തു.
പാലായിൽ വോട്ടുയർത്തി ഷോൺ
കേരളം ഉറ്റ് നോക്കിയ പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ ഷോൺ ജോർജ്ജ് വോട്ടുയർത്തിയെങ്കിലും മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ 10869 വോട്ടുകളാണ് പാലായിൽ ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ അത് 35304 ആയി ഉയർന്നു. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ തവണ 15378 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച മാണി സി കാപ്പൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം 2991 വോട്ടുകളായി കുറഞ്ഞു. 47808 വോട്ടുകളുമായി ജോസ് കെ മാണി അവിടെ രണ്ടാമതെത്തുകയും ചെയ്തു.
പൂഞ്ഞാറിൽ പി സി ജോർജ്ജിനും നഷ്ടം
പൂഞ്ഞാറിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ ബിഡിജെഎസ് നേടിയത് 2965 വോട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പി സി ജോർജ് സ്ഥാനാർഥിയായി എത്തിയതോടെ വോട്ട് വിഹിതം ഉയർന്നു. ഇത്തവണ 36172 വോട്ടുകൾ പി സിയിലൂടെ ബിജെപി നേടി. എന്നാൽ 2021ൽ കേരള ജനപക്ഷം എന്ന സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച ജോർജിന് 41851 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഫലത്തിൽ പിസിക്ക് 5679 വോട്ടുകളുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത്.
തൃശൂരിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മൂന്നാമത്
2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും ബിജെപി ആദ്യമായി ലോക്സഭയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. അന്ന് തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും സുരേഷ് ഗോപി വിജയിച്ച് കയറിയപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ഒഴികെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപിയാണ് ലീഡ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പോലും ബിജെപി രണ്ടാമതെത്തിയില്ല. 4 മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫും 9 ഇടത്ത് എൽഡിഎഫും ജയിച്ചു.
യുഡിഎഫ് ജയിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫും, എൽഡിഎഫ് ജയിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫുമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രം കൂടിയായ തൃശൂരിൽ പത്മജാ വേണുഗോപാലിനെ മത്സരത്തിനിറക്കിയെങ്കിലും വമ്പൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു.
2021ൽ 40457 വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപി പിടിച്ചത്. ഇത്തവണ 28662 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ പത്മജയ്ക്ക് സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 26803 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി രാജൻ പല്ലൻ 60290 വോട്ടുകൾ നേടി ഒന്നാമതെത്തി. 33487 വോട്ടുകൾ നേടി സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണനാണ് അവിടെ രണ്ടാമതെത്തിയത്.
