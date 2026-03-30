എഫ്സിആർഎ ഭേദഗതി: പ്രതിഷേധിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് മുഖ്യമ്രന്തിയും പ്രതിപക്ഷനേതാവും
വിദേശത്തുനിന്ന് വരുന്ന നേർച്ചപ്പണം പോലും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ നിയമമുണ്ടാക്കുന്നത് സഭയെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ബാവ
Published : March 30, 2026 at 7:44 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച എഫ്സിആർഎ (വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം) ചട്ട ഭേദഗതിയിൽ ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് പ്രതിഷേധം. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എഫ്സിആർഎ ലൈസൻസ് പുതുക്കി ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ റദ്ദായ ലൈസൻസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സംഭാവന ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആസ്തികൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലിലാണ് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ പരസ്യമായി എതിർപ്പുന്നയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
സിബിസിഐയുടെ പ്രതിഷേധം
കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതി(സിബിസിഐ) പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പുതിയ ഭേദഗതി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും വിദേശ സഹായത്തെ ആശ്രയിച്ച് നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയോ കാലാവധി കഴിയുകയോ പുതുക്കാൻ വൈകുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻജിഒകളുടെയോ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ആസ്തികൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് സമിതി വ്യക്തമാക്കി.
ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാധ്യക്ഷൻ തോമസ് തറയിൽ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ നൽകുന്നതാണ് വിദേശ ഫണ്ട്. ഇതിനെ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ കാണുന്നത് വേദനാജനകമാണ്. സഭ നിയമപരമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഫണ്ട് വരാറുണ്ട്. ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയിൽ നിയമ ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എഫ്സിആർഎ ഭേദഗതി ബിൽ പുന പരിശോധിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ബാവയും ഭേദഗതി ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നിയമ ഭേദഗതി ഭൂരിപക്ഷത്തെയും ന്യൂനപക്ഷത്തെയും ബാധിക്കും. ന്യൂനപക്ഷത്തെയാണ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ നിയമം പാലിച്ചാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെയെല്ലാം പ്രവർത്തനം. എഫ്സിആർഎ നിയമ ഭേദഗതി സഭയെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കും. സഭകൾ നടത്തി വരുന്ന സാമൂഹിക സേവനങ്ങളെ വിസ്മരിക്കരുത് എന്നും സഭാ മക്കള് നല്കുന്ന നേർച്ചപ്പണത്തെ സംശയത്തോടെ കാണുന്നത് ശരിയല്ലന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിദേശത്തുനിന്ന് വരുന്ന നേർച്ചപ്പണം പോലും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ നിയമമുണ്ടാക്കുന്നത് സഭയെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുകയാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തില് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയും കാതോലിക്കാ ബാവാ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മിഷൻ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് സങ്കടകരമാണ്. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മൂന്ന് എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കാരണങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാതെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെ കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇത് വരെ ഒരു നടപടിയുമുണ്ടായിട്ടില്ല.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച എഫ്സിആർഎ ഭേദഗതി ബിൽ പഠിച്ച വിദഗ്ധരായ അഭിഭാഷകർ അവകാശപ്പെട്ടത് ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ആസ്തികളടക്കം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ്. ഭാരത നിർമ്മിതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സകംഭാവന നൽകിയവരാണ് ക്രൈസ്തവര്. സ്കൂളും പള്ളികളും അരാധാലയങ്ങളും ആശുപത്രികളും തുടങ്ങാൻ വിദേശത്തുനിന്ന് പണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അതിലേറെ നാട്ടിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ എഫ്സിആർഎ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ക്രൈസ്തവരുടേതാണ്. നിലവിലെ ഭേദഗതി ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണ്. അഭിഭാഷകർ അറിയിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കും മതേതര രാഷ്ട്രത്തിനെതിരാണെന്നുമാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് പ്രതിപക്ഷനേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയും
എഫ്സിആർഎ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഇന്നലെയും മുഖ്യമ്രന്തി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നും കത്തയച്ചു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സംഘടനകളെയും അവർക്ക് കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിയമ ഭേദഗതി പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷനേതാവിൻ്റെ കത്ത്.
വിദേശ സംഭാവന സ്വീകരിക്കൽ നിയന്ത്രണ നിയമം ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ബില്ലിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും വിവിധ മത വിഭാഗങ്ങൾ നടക്കുന്ന ധർമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിലും വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തികച്ചും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽപോലും അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുകയോ, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വൈകല്യം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആസ്തികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ താൽക്കാലികമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുന്നത്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഭേദഗതി ഒരു മതവിഭാഗത്തെയും സമുദായത്തെയും സംഘടനയെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ലെന്നും വിദേശഫണ്ട് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടയിടാനുമുള്ള നടപടിയാണെന്നുമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ വിശദീകരണം. ഇത് ക്രൈസ്തവ മിഷണറികളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണെന്നത് നുണപ്രചരണമാണ്. ദേശ താൽപര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നത്. മുമ്പ് വിദേശ ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ ദേശസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം നടപടികളെടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ന്യൂനപക്ഷ ആക്രമണങ്ങളിലും ഓർഗെനെസർ ലേഖനത്തിലും ആശങ്ക
വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതർക്കും കന്യസ്ത്രീകൾക്കുമെതിരായ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ ആക്രമണത്തെ സഭ ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കുന്ന നടപടിയിലും കത്തോലിക്ക സഭ പരസ്യപ്രതിഷേധമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ ഏപ്രിൽ 2025ൽ ആർഎസ്എസ് മുഖപത്രമായ ഓർഗനൈസറിൽ ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്കെതിരെ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും കേരളത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കാരിതര ഭൂഉടമ കത്തോലിക്കാ സഭയാണെന്ന് ലേഖനത്തിൽ ആരോപിക്കുകയും വഖഫ് ബോർഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂമി അവരുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഏകദേശം ഏഴ് കോടി ഹെക്ടർ ഭൂമി കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിയതായും ഈ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ കരാറുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ 1965ൽ നിയമഭേദഗതി നടന്നുവെന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി സ്കൂളുകൾ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങളെ മതപരിവർത്തനത്തിനായി 'ആകർഷിക്കുന്നുവെന്നും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഭൂമി സഭയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ലേഖനത്തിലുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ സഭ രംഗത്തിറങ്ങുകയും വിഷയം വിവാദമാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഓർഗനൈസർ ലേഖനം പിൻവലിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് പുറമേയാണ് അവർക്ക് വിദേശഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിൽ തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതേ ഫണ്ട് വഴിയുണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് വകകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള നിയമഭേദഗതി പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
എന്താണ് എഫ്സിആർഎ നിയമം
വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണം) നിയമം (FCRA - Foreign Contribution (Regulation) Act) എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തികളോ സംഘടനകളോ വിദേശ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും വിനിയോഗിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ്. ചില വ്യക്തികളോ അസോസിയേഷനുകളോ കമ്പനികളോ വിദേശ സംഭാവനയോ വിദേശ ആതിഥ്യമര്യാദയോ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ദേശീയ താൽപ്പര്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിദേശ സംഭാവനയോ വിദേശ ആതിഥ്യമര്യാദയോ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിരോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏകീകരിച്ച നിയമമാണിത്. ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും താൽപര്യത്തിനും വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിദേശ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ നിയമപ്രകാരം വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന എൻജിഒകളും സംഘടനകളും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. 1976ൽ നടപ്പിലാക്കിയ മുൻ നിയമത്തിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2010 സെപ്റ്റംബർ 26ന് ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതോടെ ഇത് നിയമമായി.
വിദേശത്തു നിന്നു വരുന്ന പണത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗം തടയുക, സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക, രാജ്യസേവനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന എൻജിഒകൾ (NGO), അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവർക്ക് എഫ-്സിആർഎ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർഥികൾ, പത്രപ്രവർത്തകർ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, ന്യായാധിപന്മാർ എന്നിവർക്ക് വിദേശ സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിയമം വഴി വിലക്കുണ്ട്.
2020ലെ ആദ്യഭേദഗതി
ഫണ്ടുകൾ ആഭ്യന്തരമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് (Transfer) ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ നിരോധിച്ചു, കൂടാതെ ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ 20% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വിദേശ ഫണ്ടുകൾ, ദാതാക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ലഭിച്ച തുക, സ്വീകരിച്ച തീയതി എന്നിവ ഓരോ പാദത്തിലും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 13ലെ 'ബി' എന്ന വ്യവസ്ഥയും കേന്ദ്രം ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ എഫ്സിആർഎ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സംഘടനകൾക്ക് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റിലോ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.
നിലവിലെ ഭേദഗതി
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എഫ്സിആർഎ (വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം) ലൈസൻസ് പുതുക്കി ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ റദ്ദായ ലൈസൻസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സംഭാവന ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആസ്തികൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുള്ള ബിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് ആണ് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
സ്ഥിരമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആസ്തികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വിൽക്കുകയോ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറുകയോ ചെയ്യാം. വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം സർക്കാരിൻ്റെ സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും. ആസ്തിയുടെ യഥാർഥ ഉടമസ്ഥരേഖയില്ലാതെ പോലും സർക്കാരിന് ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടാകും. നിലവിലെ നിയമത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ഏറ്റെടുക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത്. കാലാവധി കഴിയുകയോ പുതുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്താൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിച്ചതായി കണക്കാക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന '14 ബി' എന്ന പുതിയ വകുപ്പ് നിയമത്തിലുണ്ട്.
വിദേശ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സമയപരിധിയും നിശ്ചയിക്കാൻ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. നിലവിൽ 16,000 സംഘടനകൾക്കാണ് രാജ്യത്ത് എഫ്സിആർഎ ലൈസൻസ് ഉള്ളതെന്നും 22,000 കോടിയാണ് ഇവർ വർഷം തോറും സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.