ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ: മാലിന്യക്കൂമ്പാരം നീക്കണം; 10 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് തേടി ദേവസ്വം ബെഞ്ച്

ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു. മണ്ഡലകാലത്ത് മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഭക്തർക്കും ആരോഗ്യത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട്.

Chottanikkara temple hygiene crisis High Court temple waste order Sabarimala pilgrims health risk Cochin Devaswom Board negligence
Kerala High Court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 4:17 PM IST

എറണാകുളം: പ്രശസ്തമായ ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന ഇടപെടൽ. പത്തു ദിവസത്തിനകം പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോട് ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജാ വിജയരാഘവൻ, കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. ക്ഷേത്രപരിസരത്തെ ശുചിത്വവും പവിത്രതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചോറ്റാനിക്കര സ്വദേശി മോഹൻ ദാസ് നൽകിയ ഹർജിയും കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത മറ്റൊരു ഹർജിയും പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകയായ രശ്മി സമർപ്പിച്ച ക്ഷേത്രപരിസരത്തെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടായത്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെയും പരിസരത്തെയും ശുചിത്വം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ടാണ് പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് ശുചിത്വവും പവിത്രതയും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയുടെ കടമയാണെന്ന് കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്നത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ച കോടതി, ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ അധികൃതർ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം ഭക്തർ നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

മണ്ഡലകാലത്ത് വലഞ്ഞ് ഭക്തർ

മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ദിവസേന ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയെ തൊഴാനെത്തുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് വലിയ ആരോഗ്യ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനടക്കം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത്. മാലിന്യങ്ങൾ യഥാസമയം നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യവും ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് രൂക്ഷമാണ്. ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും കൂടിക്കിടക്കുന്നത് ഈച്ചയും കൊതുകും പെരുകാനും പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മകം തൊഴൽ, ആറാട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്കിനിടയിൽ ഇത്തരം മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

തർക്കം തീരാതെ

ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യസംസ്കരണ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോറ്റാനിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളും പൂജാ അവശിഷ്ടങ്ങളും സംസ്കരിക്കാൻ കൃത്യമായ സംവിധാനമില്ലാത്തതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ക്ഷേത്രങ്ങൾ വെറും ആരാധനാലയങ്ങൾ മാത്രമല്ലെന്നും അവ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ മാതൃകയാകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി പലതവണ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് കോടതി നേരത്തെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലോടെ പ്രശ്നത്തിന് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഭക്തരും നാട്ടുകാരും. ഭക്തർക്ക് ശുദ്ധജലം, വിരിവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം, വൃത്തിയുള്ള ശൗചാലയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയുടെയും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണെന്ന് കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ ക്ഷേത്രപരിസരത്തെ യഥാർഥ ചിത്രം വ്യക്തമാകും. റിപ്പോർട്ട് പ്രതികൂലമായാൽ കർശനമായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ വരെ അധികൃതർ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

