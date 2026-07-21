വയനാട്ടില്‍ ക്ലോറിനേഷന്‍ ഡ്രൈവ്; ഹോട്ടലുകളില്‍ അടക്കം പരിശോധന, നടപടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരണത്തിന് പിന്നാലെ

വയനാട്ടില് ക്ലോറിനേഷന് ഡ്രൈവ്; ഹോട്ടലുകളില് അടക്കം പരിശോധന, നടപടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരണത്തിന് പിന്നാലെ
ജില്ലയിലെ മുഴുവന് കിണറുകളിലും ക്ലോറിനേഷന് ഡ്രൈവ് നടത്തും.
Published : July 21, 2026 at 8:37 PM IST
വയനാട്: ജില്ലയിലെ ജല സ്രോതസുകള് ശുദ്ധീകരിക്കാന് നിര്ദേശം നല്കി കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.ടി സിദ്ദീഖ്. ഒരാഴ്ച നീളുന്ന ക്ലോറിനേഷന് ഡ്രൈവാണ് നടക്കുക. ഹോട്ടലുകള് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില് പരിശോധന നടത്തും. വയനാട് ഗവ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാര്ഥിക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി.
ജില്ലയിലെ മുഴുവന് കിണറുകളിലും ക്ലോറിനേഷന് ഡ്രൈവ് നടത്തും. ഇടയ്ക്കിടെ മഴ ശക്തമാവുന്ന സാഹചര്യത്തില് സാംക്രമിക രോഗങ്ങള്ക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്നും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കണമെന്നും വ്യക്തിപരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കോളജിലെ മൂന്ന് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് കൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാര്ഥികള് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഹോട്ടലുകള് കണ്ടെത്തി അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം പരിശോധിക്കും. ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ തവിഞ്ഞാല് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പ്രദേശത്ത് അടിയന്തര നടപടികള് സ്വീകരിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കോളജിലെ വിദ്യാര്ഥികള് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തും. ഷിഗെല്ല ഉള്പ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാണ് ഒരാഴ്ച നീളുന്ന ക്ലോറിനേഷനും ശുചീകരണ യജ്ഞവും നടത്തുന്നത്. ഇക്കാലയളവില് ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കിണറുകള്, ഹോട്ടലുകള്, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില് പരിശോധന നടത്തി ജലസ്രോതസുകള് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ജില്ലയിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രത്യേക യോഗം ചേര്ന്ന് ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കാന് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വാര്ഡ് തലത്തില് യോഗം ചേര്ന്ന് കിണറുകളുടെ ക്ലോറിനേഷനും ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. പൊതുജനങ്ങള് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാന് പാടുള്ളൂവെന്നും വ്യക്തി ശുചിത്വം കര്ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി യോഗത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹോട്ടലുകളില് ചൂട് വെള്ളവും തണുത്ത വെള്ളവും കൂട്ടിക്കലര്ത്തി നല്കാന് പാടില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജില്ലയില് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ശക്തമായ തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എംഎല്എ ഉഷ വിജയന്, എഡിഎം കെ അജീഷ്, ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫിസര് ഡോ. മൊയ്തീന് ഷാ, തവിഞ്ഞാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എംജി ബിജു, താഹസില്ദാര് എംസി രാകേഷ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡിഎംഒ ഡോ.പി ദിനീഷ്, കോളജ് പ്രിന്സിപ്പല് എം സരിത, ജനപ്രതിനിധികള്, ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര്, ഉദ്യോഗസ്ഥര്, കോളജ് അധികൃതര് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു.
Also read: 'കൊല്ലാം തിന്നരുത്': കാട്ടുപന്നി സംഘർഷം അറിയേണ്ടത് എന്തെല്ലാം, വെടിവച്ചിടാന് ഉത്തരവും അംഗീകൃത ഷൂട്ടറുമാരുടെ സേവനവും തേടണം, മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി വനംവകുപ്പ്