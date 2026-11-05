ചിത്തിര ആട്ട തിരുനാൾ 7ന്; ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും
നാളെ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തന്ത്രി കണ്Oര് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇഡി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും.
Published : November 5, 2026 at 1:02 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ചിത്തിര ആട്ട തിരുനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട നാളെ (നവംബർ 6) തുറക്കും. നവംബർ 7നാണ് ശബരിമലയിൽ ചിത്തിര ആട്ട തിരുനാൾ. നാളെ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തന്ത്രി കണ്Oര് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇഡി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകരും. ചിത്തിര ആട്ട തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കുക. വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിയിൽ പടിപൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിത്തിര ആട്ട തിരുനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി നവംബർ 7 രാത്രി 10 മണിക്ക് നട അടയ്ക്കും.
വെർച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു
ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലത്ത് ദർശനത്തിനായുള്ള വെർച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് ഒക്ടോബർ 29 രാവിലെ 10 മണി മുതല് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. www.sabarimalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ബുക്കിങ്.
ശബരിമല തീര്ഥാടകര്ക്ക് സുരക്ഷിത ഭക്ഷണവും ശുദ്ധജലവും ഉറപ്പാക്കും
ശബരിമല തീര്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലെത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണവും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ജില്ലയുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് എ. നിസാമുദ്ദീന് പറഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ട വെട്ടിപ്പുറത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ഭക്ഷ്യപരിശോധന ലബോറട്ടറിയുടെ ഒന്നാം വാര്ഷികാഘോഷവും ഏകദിന സെമിനാറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
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ഭക്ഷ്യ പരിശോധനയില് കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത, സമയബന്ധിതത്വം, സാങ്കേതിക മികവ് എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് കലക്ടര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു സാമ്പിളിന്റെ പരിശോധനയില് സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കാം. അതിനാല് ഓരോ പരിശോധനയും ഉയര്ന്ന പ്രൊഫഷണല് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ശാസ്ത്രീയമായ കൃത്യതയോടെയും നിര്വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാറിവരുന്ന ഭക്ഷണ രീതികള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭക്ഷ്യഗുണനിലവാരം, മായം ചേര്ക്കല് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കള്ക്കിടയില് കൂടുതല് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശബരി പോര്ട്ടലും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്ബോട്ടും
ശബരിമലയില് ഭക്തര്ക്ക് സഹായകമാകുന്നതിനുള്ള ശബരി പോര്ട്ടലും വാട്സ്ആപ്പും ചാറ്റ്ബോട്ടും ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്തിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ തേടി വിവിധ ഓഫിസുകളെയും വകുപ്പുകളെയും സമീപിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതേസമയം ശബരിമലയിലെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനും പരാതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കാനും നടപടികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും കഴിയുന്ന ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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