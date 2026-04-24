ഏകാന്തതയിൽ വിരിഞ്ഞ വർണവസന്തം; ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലെ ചുവരുകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കലാവൈവിധ്യം

ആക്രിലിക് ഓയിൽ പെയിൻ്റ് , കോഫി കളർ പെൻസിൽ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങളും ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലെ ചുവരിൽ കാണാം. ഈ മാസം 28 ചിത്രപ്രദർശനം നീണ്ടുനിൽക്കും. പ്രവേശനം സൗജന്യം.

MURAL ART EXHIBITION CHITRA GEETHAM ART EXHIBITION MURAL PAINTING PROF GEETHA ART EXHIBITION KOTTAYAM
Mural Art (ETV Bharat)
Published : April 24, 2026 at 7:32 PM IST

കോട്ടയം: വരയുടെ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി. കൃഷ്‌ണനും രാധയും ക്രിസ്‌തുവും മേരിയുമൊക്കെ പ്രൊഫ ജി ഗീതയുടെ വരകളിലുണ്ട്. ഏകാന്തതയിൽ മൊട്ടിട്ട ചിന്തയാണ് ഇന്ന് വർണങ്ങളുടെ വിശാല ലോകത്ത് ടീച്ചറെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് വൈക്കം വിശ്വൻ്റെ ഭാര്യ പ്രൊഫ. ജി ഗീതയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു നൂലിൽ കോർത്ത വ്യത്യസ്‌ത മുത്തുകൾ പോലെയാണെന്ന് കാണികൾ പറയുന്നു. ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ, മ്യൂറൽ ആർട്ട്, ക്രാഫ്‌റ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ചിത്ര പ്രദർശനമാണ് കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടക്കുന്നത്.

'ചിത്രഗീതം' എന്ന് പേരിട്ട ചിത്രപ്രദർശനം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. ആക്രിലിക് ഓയിൽ പെയിൻ്റ് , കോഫി കളർ പെൻസിൽ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങളും ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലെ ചുവരിൽ കാണാം. ഗീത ടീച്ചറുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വിരിഞ്ഞ ഏകദേശം 65 ഓളം വൈവിധ്യമാർന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ നിരത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രദർശനത്തിലെത്തുന്ന കാണികൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറുടെ കൈയ്യൊപ്പോടു കൂടിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ വിറ്റു പോയിട്ടുണ്ട്.

വൈക്കം വിശ്വനും ഭാര്യ ഗീതയും എക്‌സിബിഷനിൽ (ETV Bharat)

വർണങ്ങളുടെ മാസ്‌മരികത നിറഞ്ഞ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ

വർണങ്ങളുടെ മാസ്‌മരികത നിറഞ്ഞ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ ഏറെ ആകർഷകമെന്ന് കാണികൾ. കോട്ടയം ബിസിഎം കോളജിലെ അധ്യാപക വ്യത്തിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം നേരംപോക്കിനു വേണ്ടി പഠിച്ച ചിത്രകല പരിപൂർണ്ണതയിലെത്തിയപ്പോൾ വിടർന്നത് പല ഭാവങ്ങൾ. മനുഷ്യരും ദൈവങ്ങളും കലാരൂപങ്ങളുമെല്ലാം വരകളിൽ തെളിഞ്ഞു. കാണുന്ന എല്ലാ വസ്‌തുക്കളെയും മനസിൽ പരിപ്പിച്ച ശേഷം തൻ്റെ സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ അവയെ പുഃനർനിർമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയെന്ന് പ്രൊഫ ജി ഗീത പറഞ്ഞു.

" കൂടുതലും ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി തന്നെയാണ് വരയ്‌ക്കാറുള്ളത്. എല്ലാ മേഖലയിലെയും ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്‌ടമാണെങ്കിലും മ്യൂറൽ പെയിൻ്റിംഗിനോടാണ് കൂടുതൽ താത്‌പര്യം. അതിനൊരു പ്രത്യേക പെർഫക്‌ഷൻ തന്നെയാണ്. ജീവനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആണ് അവയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരയ്‌ക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ആകാറുണ്ട്," അവർ പറഞ്ഞു.

ഏകാന്തതയിൽ മൊട്ടിട്ട ചിത്രങ്ങൾ; ഇന്ന് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലെ ചുവരുകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 65 ഓളം കലാവൈവിധ്യം (ETV Bharat)

ഏകാന്തതയിൽ വിരിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ

അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഭർത്താവ് വൈക്കം വിശ്വനൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ എകെജി ഫ്ലാറ്റിലേയ്‌ക്ക് താമസം മാറി. കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കുള്ള പറിച്ചുനടൽ മാനസികമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടു തോന്നി. സമയം പോകാനായി ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങാമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് കലാജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ചത്.

ആദ്യം തുന്നലിനോട് താത്പര്യം തോന്നി. അവിടെ നിന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് പഠനത്തിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ്. പിന്നീട് ബൊക്കയും കടലാസ് പൂക്കളും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തെ തന്നെ ഫ്ലോറ ആർട്ട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അധ്യാപകനായ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ നിർദേശനുസരണമാണ് വരയിലേയ്ക്ക് കടന്നത്.
ഭർത്താവിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ കൂടിയായപ്പോൾ ഉത്സാഹം കൂടി. കടലാസിലും മറ്റു വസ്‌തുക്കളിലും ഉള്ള ക്രാഫ്‌റ്റ് വർക്കുകളും അതിമനോഹരങ്ങളാണെന്നും അവ വളരെ നേരം ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുമെന്നും പ്രൊഫ ജി ഗീതയുടെ ഭർത്താവ് വൈക്കം വിശ്വൻ പറഞ്ഞു.

സമയം പോക്കിനായി തുടങ്ങിയ പരിപാടി ചിത്രങ്ങളായി മാറിയപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മിഥ്യകളെയും യഥാർഥ്യങ്ങളെയു൦ ഒരേപോലെ ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രങ്ങൾ കാഴ്‌ചക്കാരെയും ആകർഷിക്കുന്നുവെന്ന് ചിത്ര പ്രദർശനത്തിലെത്തിയ പൊതുപ്രവർത്തകനായ ബി ശശികുമാർ പറഞ്ഞു.
ഈ മാസം 28 ചിത്രപ്രദർശനം നീണ്ടുനിൽക്കും. പ്രവേശനം സൗജന്യം.

Also Read: ഇനി ഗൂഗിൾ പേയും പേടിഎമ്മും തുറക്കണ്ട, വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിലൂടെ റീച്ചാർജ് ചെയ്യാം! പ്രീപെയ്‌ഡ് മൊബൈൽ റീചാർജ് സവിശേഷതയെ കുറിച്ചറിയാം

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

