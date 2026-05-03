രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ആലപ്പുഴക്കാരെ ചിരിപ്പിച്ച് വിജയനാഥ്; ചിരിക്കുള്ളിലെ രസം പകർന്ന പതിറ്റാണ്ടുകഥകൾ

ലോക യോഗയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായി വി വിജയനാഥ്. ചിരിയിലൂടെ മനസിനും ശരീരത്തിനും ഉണർവ് പകരുകയാണിദ്ദേഹം. ചിരി വ്യാമത്തിലൂടെ ഊർജം പകരുന്ന വിജയനാഥിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 9:01 PM IST

ആലപ്പുഴ: ചിരിയുടെ മാഹാത്മ്യം വിളിച്ചോതുന്ന കാഴ്‌ചയാണിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധനലക്ഷ്‌മി ബാങ്ക് റിട്ടയേർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തുറവൂർ പാട്ടുകുളങ്ങര കൃഷ്‌ണപ്രിയയിൽ വി വിജയനാഥ്. സ്വയം ചിരിക്കുകയും ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയുമാണ് വിജയനാഥിൻ്റെ വർഷങ്ങളായുള്ള ലക്ഷ്യം.

ഇതിന് സ്വന്തം കീശയിൽ നിന്നും പണം എടുത്ത് പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളെ ഇതിനോടകം ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുപരി ആരോഗ്യപരമായി ഉന്നതി സൃഷ്‌ടിക്കാനും മനസിനെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിക്കാനും വിജയനാഥിന് ഇതിനോടകം കഴിഞ്ഞു.

ചിരി യോഗയുടെ നേട്ടങ്ങൾ

ലോക ചിരിദിനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നത്. ചിരി നമുക്ക് നൽകുന്ന നിരവധി ശാരീരിക, മാനസിക, സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി വർത്തിക്കുന്നു. സമ്മർദം ലഘൂകരിക്കുകയും ക്ഷേമബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവിക മാനസികാവസ്ഥ വർധിപ്പിക്കുന്ന എൻഡോർഫിനുകളുടെ പ്രകാശനത്തിന് ചിരി കാരണമാകുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ഥിരമായി തെളിയിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, ആൻ്റിബോഡികളുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ സജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. സാമൂഹികമായി, ചിരി ശക്തമായ ഒരു കണക്‌ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വിടവുകൾ നികത്തുകയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സ്വന്തത്വത്തിൻ്റെയും ബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പിരിമുറുക്കമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ആശയവിനിമയം വർധിപ്പിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

1995 ൽ ഡോക്‌ടർ മദൻ കഥാരി എന്ന എംബിബിഎസുകാരനായ ഡോക്‌ടറാണ് ചിരി ക്ലബ്ബിന് രൂപം നൽകുന്നത്. കൈകൾ കൂട്ടിയടിച്ചാണ് യോഗ തുടങ്ങുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ വയോധികർ വരെ വിജയനാഥിൻ്റെ പരിശീലനത്തിലുണ്ട്. ചിരിയോഗ ക്ലേശങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയും മനസിന് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് ചിരിയോഗയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും വിജയനാഥ് പറയുന്നു.

'ചിരി വ്യായാമം മനസിന് സന്തോഷം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. നാം ചിരിക്കുമ്പോൾ നാം മാറുന്നു. നാം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകവും മാറുന്നു. ചിരിക്കുന്ന സമയം ശരീരത്തിലെ ഹാപ്പി ഹോർമോണുകൾ ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദിവസവും ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും ഊർജസ്വലതയോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശാന്തിയും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാദിയാണ് ചിരി വ്യായാമം. ശ്വസന വ്യായാമത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കൈകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടും കുട്ടികളെപ്പോലെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടും മനസിൻ്റെ സങ്കീർണ ഭാവങ്ങളെ മാറ്റി മനസിനെ വളരെ ലളിതമാക്കിത്തീർക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പ്രായഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിതിത്. ഈ ഗ്രാമത്തെ ഒരു ചിരിയോഗാ ഗ്രാമത്തിലേയ്‌ക്ക് മാറ്റാനാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്', എന്ന് വിജയനാഥ് പറയുന്നു.

ചിരിക്കുള്ള പ്രധാന്യം

ചിരിയിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഹാപ്പി മോഡ് ഹോർമോൺ ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 20 മിനിട്ട് ദിവസവും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കാൻ ചിരി യോഗയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് റിട്ടയേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന പി ആർ മല്ലികയാണ് വിജയനാഥിൻ്റെ ഭാര്യ. ഏക മകൻ ഗുജറാത്തിൽ ആയുർവേദ ഡോക്‌ടറായി പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്യുന്നു.

2026 ലെ ലോക ചിരി ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഏറ്റവും നന്നായി മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ചിരിയിലൂടെ ആരോഗ്യം, സന്തോഷം, ലോകസമാധാനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ്. ലോക ചിരി ദിനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം 1998 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. മുംബൈയിൽ ചിരിയോഗ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഡോ. മദൻ കഥാരിയയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. മനഃപൂർവം തുടങ്ങിയാൽ പോലും, ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ ചിരി സ്വാഭാവികവും ആനന്ദകരവുമാകുമെന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നുവന്നത്.

കാലക്രമേണ, ചിരി ക്ലബ്ബുകളും പൊതു ആഘോഷങ്ങളും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ഇന്ന്, ലോക ചിരി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ചിരി സെഷനുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി പരിപാടികൾ, വെൽനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആളുകളെ കൂടുതൽ തവണ ചിരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പെയ്‌നുകൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ്.

