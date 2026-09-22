ചിറയിൻകീഴിലെ കയ്യാങ്കളി; രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎൽഎയ്ക്ക് കെപിസിസിയുടെ താക്കീത്
എം എം ഹസൻ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി
Published : September 22, 2026 at 7:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിൻകീഴിൽ എംഎൽഎയും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയിൽ രമ്യാ ഹരിദാസിനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിത്ത് മുട്ടപ്പാലത്തിനും കെപിസിസിയുടെ താക്കീത്. ഇരുവരെയും നേരിട്ട് വിളിച്ചാണ് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് താക്കീത് ചെയ്തത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുതെന്നും പരസ്പരം നൽകിയ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനും പാളയം പ്രദീപിനെ എംഎൽഎയുടെ സ്റ്റാഫ് ആക്കേണ്ടെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് നിർദേശിച്ചു. എം എം ഹസൻ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
പാർട്ടിക്ക് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ചിറയിൻകീഴിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. തുടർന്നാണ് മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ എം എം ഹസൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി അന്വേഷണം നടത്തിയതും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതും. റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഇരുവരുടെ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെയുള്ള നടപടി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രമ്യ ഹരിദാസിൻ്റെ സഹായി പാളയം പ്രദീപിനെയും സജിത്ത് മുട്ടപ്പാലത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് സജാദിനെയും പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്തിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സസ്പെൻഷന് പിന്നാലെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോട് കൂടി പാളയം പ്രദീപിനെ എംഎൽഎയുടെ സ്റ്റാഫ് ആക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് നേതാക്കളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ നാലാം തീയതിയായിരുന്നു ചിറയിൻകീഴിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎൽഎയും പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും ഉണ്ടായത്. എംഎൽഎ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ അനുയായിയായ പാളയം പ്രദീപ് പങ്കെടുത്തതാണ് തർക്കത്തിൻ്റെ തുടക്കം. പ്രദീപ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചില കരാറുകാർക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തതിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രദീപിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എംഎൽഎ തന്നെ പിന്നീട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവായ സജാദ് ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശം അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രാത്രിയോടെ രമ്യ ഹരിദാസും സംഘവും സജാദിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു. സജാദിൻ്റെ മകളെക്കൊണ്ട് ഫോണിലെ സന്ദേശങ്ങൾ വായിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ഇവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനുമായ സജിത്ത് മുട്ടമ്പലം അടക്കമുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതോടെയാണ് തർക്കം കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഒരുതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും പാടില്ലെന്നും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് നിർദേശിച്ചു. പാളയം പ്രദീപ് ഈ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ആളല്ലെന്നും ഇയാൾ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടിയും എംഎൽഎയും ഒന്നിച്ചുപോകാൻ നാലംഗസമിതി രൂപീകരിച്ചു. എം വിൻസെൻ്റ്, പാലോട് രവി, നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ, കെ എസ് ശബരീനാഥൻ എന്നിവരാണ് നാലംഗസമിതി.
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