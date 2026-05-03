ചിറയിന്കീഴില് അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുമോ? കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും മുന്നണികള്
മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത് മുതല് ഇടതിനൊപ്പം നില്ക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് ചിറയിന്കീഴ്. സിപിഐയുടെ അനിഷേധ്യമണ്ഡലം. ഇക്കുറി ഫലം എന്താകും?
Published : May 3, 2026 at 5:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ അഞ്ചുതെങ്ങ്, അഴൂര്, ചിറയിന്കീഴ്, കടയ്ക്കാവൂര്, കിഴുവിലം, മുടക്കല്, കഠിനംകുലം, മംഗലപുരം എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ഉള്പ്പെടുന്ന മണ്ഡലമാണ് ചിറയിന് കീഴ്. 2008ലെ മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയത്തിന് ശേഷം 2011ലാണ് ചിറയിന്കീഴ് മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത്. അതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശം ആറ്റിങ്ങല്, കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. 2021ലെ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രകാരം ആകെ 199220 വോട്ടര്മാരാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. സിപിഐയുടെ വി ശശിയാണ് നിലവില് ചിറയിന്കീഴ് എംഎല്എ. മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത് മുതല് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ശശിയാണ്.
ഇക്കുറി സിപിഐയുടെ മനോജ് ബി ഇടമനയാണ് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് ഇടത് മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി ജനവിധി തേടുന്നത്. കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി രംഗത്തുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ബി എസ് അനുപാണ് എന്ഡിയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊരുതിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അനൂപ് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ തവണ 14017 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ 62634 വോട്ടുകള് നേടിയാണ് വി ശശി നിയമസഭയിലെത്തിയത്. 43 ശതമാനമായിരുന്നു വോട്ട് വിഹിതം. കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് മത്സരിച്ച ബി എസ് അനുപ് 48617 വോട്ടുകള് നേടി. 33ശതമാനമായിരുന്നു വോട്ട് വിഹിതം. ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ച ആശാനാഥിന് 30986 വോട്ടുകള് നേടാനായി.